Ke svatbě jsem podnikl jisté kroky, prozradil Igor Orozovič

„Já si teď nemohu stěžovat na nic,“ prohlásil Orozovič. „V lásce jsem taky šťastný,“ uvedl. Prozradil, že se plánuje dokonce ženit. „Podnikl jsem k tomu jisté kroky, ale není to, že by to mělo být teď hned,“ naznačil herec zasnoubení, které vzápětí také potvrdil. O svém soukromí a snoubence ale víc prozrazovat nechce.

V současnosti je se svou kapelou na turné po republice. Jednou z jeho velkých fanynek je kolegyně Iva Janžurová. „Já mám jeho písně moc ráda. Dokonce mi složil krásnou písničku k narozeninám, tím si mě hodně získal. Líbí se mi jeho texty a patřím mezi skalní fanoušky,“ uvedla Janžurová.

Kromě hudby a divadla se zabývá i výtvarným uměním a právě vystavuje v Poděbradech.

„Výtvarno byl vždycky jen koníček, v tom nemám žádné ambice. Mojí hlavní prací je pořád divadlo, právě zkouším v Národním Hamleta, pak mám ještě projekt The Choice s partou tanečníků. Mě baví prostupování žánry. Vždycky říkám, že umění je jen jedno,“ dodal.