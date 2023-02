Herec a zpěvák Igor Orozovič připravuje duet s Anetou Langerovou

Igor Orozovič je momentálně v nahrávacím studiu Soundevice, kde vzniká v produkci Igora Ochepovskeho duet s Anetou Langerovou, který by měl spolu s klipem vyjít u Supraphonu začátkem května. „Je to dávno, co jsme se s Anetou seznámili, a Je to dávno se jmenuje píseň, kterou jsme spolu teď nazpívali,“ říká Orozovič.

„Vždycky jsem věděl, že zase budeme spolupracovat, a jsem rád, že je to právě teď. Těší mě, že mezi českými zpěvačkami je někdo takový jako Aneta. Podle mě totiž nestačí jen to, aby zpěvačka bravurně zpívala, ale musí být osobností, bytostí, ze které sálá názor, charisma, poezie, a takových je u nás jako šafránu. Aneta tentokrát odhalí tak jemnou pěveckou polohu, že to posluchače možná až překvapí. Ve studiu se při nahrávání na chvíli zastavil čas. Vznikla nesmírně křehká záležitost korunovaná expresivním hudebním gejzírem v závěru songu,“ dodává Orozovič.

S Ochepovskym nedávno Orozovič již spolupracoval; společně s Davidem Kollerem, Michalem Pavlíčkem, Lenkou Dusilovou, Načevou a početnou sestavou českých, ukrajinských a ruských muzikantů stojí za protiválečnou písní Nevzdám se, již hudební magazín Headliner letos v lednu vyhlásil nejlepší domácí písní roku 2022.

Autor osobitých písní a majitel charismatického hlasu Igor Orozovič pokračuje ve své loni rozjeté sólové hudební dráze. Letošní koncertní sezonu odstartoval 4. února 2023 v pražské Malostranské besedě a následovat budou vystoupení po českých a moravských městech.

S recitálem Když chlap svléká tmu vystoupí také v rámci doprovodného programu 65. ročníku Smetanovy Litomyšle a v divadelní části festivalu Colours of Ostrava. Zde bude letos uvedeno poslední dílo hudební ikony Davida Bowieho – muzikál Lazarus (v produkci Městských divadel pražských), kde Orozovič ztvárňuje titulní postavu. Na letošních Colours of Ostrava vystoupí také s Cabaretem Calembour.

Herec a muzikant Igor Orozovič si po Čapkově Hordubalovi na své domovské scéně Národního divadla zahraje v inscenaci Naši furianti Ladislava Stroupežnického, která vzniká v režii Martina Františáka a bude mít premiéru 2. března 2023. Do kin právě vstoupil film režisérky Marty Ferencové Přání k narozeninám, kde Orozovič vedle Tomáše Kluse, Evy Holubové, Matěje Hádka či Jaroslava Plesla ztvárnil jednu z hlavních postav.

Na opačném konci žánrového spektra je kriminální thriller na motivy románu Martina Goffy Cesta do tmy, který natočil pro Českou televizi režisér Jiří Svoboda. V březnu tohoto roku vypustí TV Prima temnou sérii Půlnoční zpověď. U Supraphonu před časem vydal singl Náušnice a nyní s producentem Igorem Ochepovskym chystá další.