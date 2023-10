Rotmistr z Četníků i major Achbach. Soběslav Sejk daboval přes čtyřicet let

Soběslav Sejk se narodil 9. října 1922 v Praze. Ačkoli chtěl v mládí studovat hudbu, osud ho přivedl k divadlu. V roce 1953 se stal členem pražského Národního divadla a zůstal mu věrný až do roku 1990. Díky své rozložité postavě se z milovnických rolí brzy přehrál do charakterních postav se zemitým naturelem. Na scéně zlaté kapličky nastudoval okolo 120 rolí a patřil k nejvytíženějším hercům, i když většinou jen ve vedlejších rolích.

Točil pro televizi i film, nikdy ale nedostal zásadní titulní úlohy. Zapříčinila to možná jeho nemoc, se kterou dlouhodobě bojoval, ale také emigrace. Málokdo ví, že společně se svou tehdejší přítelkyní, herečkou Marcelou Sedláčkovou (†43), v roce 1968 emigroval do Švýcarska. I přesto, že se nedlouho poté vrátili, soudruzi mu to především v době tuhé normalizace neodpustili.

Odehrál stovky rolí

Možná i to byl důvod, že se začal více věnovat práci v rozhlase a posléze také v dabingu. Patřil k jeho průkopníkům u nás a právě v něm našel široké uplatnění i díky své skvělé výslovnosti.

Namluvil desítky postav v mnoha zahraničních filmech a seriálech. Bez jeho charakteristického hlasu bychom si dnes některé filmy a postavy dokázali jen těžko představit.

Vzpomeňte si třeba na četnického velitele alias herce Michela Galabru v sérii oblíbených francouzských komedií s Louisem de Funèsem. Jeho hlasem promlouvá i major Achbach alias Benno Sterzenbach ve filmu Velký flám, protivný Walter Matthau ve Snímku Dej si pohov, kámoši, americký herec Spencer Tracey či Peter Ustinov.

Slyšet jste ho mohli i v populární Angelice nebo Sandokanovi. Na dabingovém kontě má stovky rolí, za dabingovým mikrofonem pracoval od 60. let až prakticky do své smrti 19. dubna 2004. Není tedy žádným překvapením, že v roce 1995 obdržel Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství.