Skvělá herečka s nádherným hlasem. Galatíková byla českou Girardotovou

Herečku Annie Girardotovou si Věra Galatíková oblíbila mnohem dříve, než měla to štěstí ji dabovat. „Pro mne byla nezapomenutelná už ve filmu Rocco a jeho bratři. Byla jsem ještě holka, ale pamatuji si ji velice přesně a taky jsem si tehdy říkala ‒ tak takhle bych chtěla jednou hrát. Od té doby jsem nevynechala jediný film s ní,“ vzpomínala v jednom z rozhovorů Věra Galatíková.

„A pak mnohem později se jednoho dne ozval telefon a režisérka Marie Fronková mi s notnou dávkou důvěry nabídla dabing Annie Girardotové ve filmu Není kouře bez ohně. Byla jsem v tu dobu ještě neznámá, začínající dabérka a upřímně řečeno nijak zvlášť mi to nešlo. Mívala jsem trému, styděla jsem se, že zdržuju ty ostatní, kteří už to dávno perfektně uměli,“ prozradila..

Dabing není nuda

Ukázalo se však, že její obavy byly zbytečné. Zvolit pro Annie Girardotovou právě hlas Věry Galatíkové byla trefa do černého. Obě herečky si byly i vzhledově dost podobné, ačkoli mezi nimi byl sedmiletý věkový rozdíl. Netrvalo dlouho a Věru Galatíkovou začali oslovovat další dabingoví režiséři s nabídkami a Annie Věře už navždy zůstala.

„Lidem se to spojení začalo zamlouvat, zvykli si na ně, a tak tahle paní prozatím stále zůstává ‚mou‘. A mně je to příjemné a moc mne to baví. Vůbec mě baví dabovat, soustřeďovat se, vidět jednotlivé scény několikrát, nahlížet do ‚kuchyně‘ řadě světových herců a krásně se z toho učit. Vidět ‚jak se to dělá‘ je pro profesionála vždycky nesmírně zajímavé, a proto dabing nemůže být nikdy nuda,“ rozpovídala se o své lásce k dabingové profesi Galatíková.

Herečka v roce 2000 obdržela se svými kolegy Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.

Byly si blízké

Obě herečky pojil vztah nejen prostřednictvím filmového plátna, několikrát se setkaly i osobně. Pokaždé, když francouzská hvězda přicestovala na návštěvu do České republiky, nenechala si setkání se svým českým hlasem ujít.

„Rozuměly jsme si! Obě jsme věděly, že to není jen v tom dabingu. Byly jsme si prostě blízké. Škoda, že jsme potřebovaly tlumočníka,“ vzpomínala Galatíková.

Naposledy se setkaly v červnu roku 2003, kdy Annie Girardotová vystoupila ve Švandově divadle na Smíchově. V době, kdy obě těžce onemocněly ‒ Annie Alzheimerovou chorobou a Věra rakovinou ‒ si dokonce pravidelně dopisovaly. S Věrou Galatíkovou, která podlehla vážné nemoci v roce 2007, odešla navždy i česká Annie Girardotová.