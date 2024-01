Neidealizuji obezitu a nejsem líná, říká plus size modelka Hasselhoffová

„Je to asi hlavní otázka, na kterou se mě po celém světě ptají. Za deset let své kariéry neustále slyším: Máte pocit, že se podílíte na idealizaci obezity? A já vždycky na to: Ne. Mám pocit, že pomáhám jiným lidem cítit se ve své kůži dobře, a to mi přijde krásné,“ nechala se slyšet Hasselhoffová v rozhovoru pro Fox News Digital.

Nejčastějším mylným předpokladem ohledně modelek, které jsou kypřejších tvarů, je podle ní právě to, že je lidé vnímají jako propagátorky nezdravého životního stylu. Není pravda, že plus size modelky jsou líné nebo se nestarají o své zdraví.

„Jedním z nejstarších předsudků, který už se doufám mezi lidmi neudrží, je to, že modelky s křivkami jsou líné, necvičí a nejsou fit. Kyprá a výrazná postava není dokladem toho, že se o sebe člověk nestará,“ říká modelka, která je dcerou herců Davida Hasselhoffa a Pamely Bachové, známých ze seriálu Pobřežní hlídka.

„Jako modelka chci tak jako tak být zdravá a fit. Také je nutno mít na paměti, že duševní zdraví vychází ze starání se o to fyzické, protože to spolu všechno souvisí. Ať už jste při těle nebo ne, každý si chce připadat silný a mít ze sebe dobrý pocit.“

Krom toho se Hasselhoffová brání jakýmkoli nařčením, že by jako dítě slavných rodičů získávala své profesní úspěchy zadarmo. Jak v dubnu hrdě sdělila magazínu Daily Mail, její kariéra od počátku vychází výhradně z jejího vlastního úsilí a odhodlání.