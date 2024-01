Muži platí krásce Emily statisíce. Netuší, že je výtvorem umělé inteligence

Seznamte se s Emily. Je na Instagramu teprve čtyři měsíce, ale už má přes 230 tisíc sledujících a fanoušků, kteří jí v posledních měsících bez přestání zasypávají komplimenty, pozvánkami na rande i štědrými finančními dary.

Zahraniční média o milé hnědovlásce opakovaně psala jako o nejžhavější modelce současnosti a velký zájem o milostný románek s ní měli i mnozí slavní muži a miliardáři, kteří jí za společnou večeři nabízeli až miliony eur. Problém je v tom, že Emily ve skutečnosti neexistuje.

Počet influencerů, kteří jsou generovaní umělou inteligencí a svým tvůrcům vydělávají nemalé finanční částky, v posledních měsících raketově stoupá. Zadařilo se i autorovi (či chcete-li stvořiteli) virtuální modelky Emily Pellegrini. Podle informací na jejím profilu jde o zábavu milující třiadvacetiletou Italku žijící v Los Angeles.

„Zeptal jsem se chatbotu Chat GPT, jak vypadá vysněná dívka dnešního průměrného muže. Bylo tam napsáno mimo jiné brunetka, co má dlouhé vlasy a dlouhé nohy. Tak vznikla Emily,“ řekl pro portál Oddity Central tvůrce modelky, který chce zůstat v anonymitě. „Mým cílem bylo, aby tato žena působila opravdu sympaticky a mile a zároveň byla sexy a přitažlivá. Chtěl jsem také, aby byla co nejreálnější. Proto jsem ustoupil od obřích přifouklých rtů a nepřirozených prsou,“ vysvětluje.

Emily Pellegrini se opravdu povedla.

Popisuje, že Emily chodí na Instagramu i do komentářů téměř bez přestání soukromé zprávy plné lichotek a komplimentů od mužů, ale i žen, kteří dívce nabízejí například výlet do Dubaje na nákupy, nebo příjemně strávený čas na večeři v luxusní restauraci, kam mohou společně zaletět soukromým letadlem. Tvůrce Emily přiznal, že s lidmi také sám komunikuje a na některé zprávy odpovídá, aby byla iluze existující dokonalé dívky co nejvíce uvěřitelná.

„Nikdy jsem nechtěl být sám za sebe na Instagramu a v roli influencera natáčet pracně každý den videa o tom, co snídám, co mám přitom právě na sobě a kam jedu na pracovní schůzku. A k tomu složitě domlouvat a řešit reklamní spolupráce? To není moje parketa. Místo toho tvořím s pomocí umělé inteligence profily krásných dívek a vydělávám velké peníze,“ vysvětluje s tím, že Emily už „pořídil“ díky velkému zájmu mužů i o rok starší sestru, čtyřiadvacetiletou blondýnku Fionu. Také té rychle přibývají sledující.

Dokonalé virtuální sestry Fiona a Emily vydělávají svému tvůrci statisíce měsíčně.

Autor přiznává, že jen z Emily má už nyní měsíčně statisíce korun. Kvůli velkému zájmu se chystá v tomto roce zveřejnit také připravovaný profil další ženy – zrzky. A v budoucnu možná přijde na řadu i černovláska, která zatím v jeho portfoliu chybí.

„Mám rozhodně v plánu uvést na trh i třetí a čtvrtou modelku. Momentálně nemám pro holky zatím vymyšlená jména, ale barva vlasů už je jasná. Taková je doba. Chce to využít situace, být mezi prvními a nasbírat početnou základnu fanoušků. A to hned. Než budou to samé dělat úplně všichni, což bude podle mého názoru v řádu měsíců,“ říká s tím, že i když si to možná někdo může myslet, rozhodně nejde o úplně jednoduchou práci, kterou by zvládl každý.

„Na začátku jsem na tom pracoval 14 až 16 hodin denně. Teď se těmto dvěma fungujícím profilům a průběžné práci na nich věnuji přibližně 8 a více hodin denně a to celých sedm dní v týdnu. Do budoucna bych rád využil rodinné příslušníky, aby mi s profily pomáhali, za což budou samozřejmě placeni jako moji zaměstnanci,“ těší se.

Pro Emily založil i profily na několika platformách, kde mohou uživatelé za poplatek vidět sympatickou brunetku tak, jak ji pánbůh, respektive umělá inteligence, stvořila. „Jen na platformě Fanvue mi vydělala Emily za pouhých šest týdnů téměř 10 tisíc dolarů. Sledující, mezi kterými nechybí ani známí fotbalisté, MMA zápasníci a miliardáři ani netušili, že není opravdová. I pro mě samotného je občas až děsivé, jak je už dnes těžké rozeznat výtvory AI od skutečných lidí,“ dodává.

O rok starší sestra Emily u mužů také boduje: Fiona Pellegrini (vlevo) s kamarádkou

Emily Pellegrini není ani zdaleka první svého druhu. Úspěšně jí konkuruje také třeba umělou inteligencí vytvořená španělská modelka Aitana Lopez, která má jen na Instagramu přes 260 tisíc sledujících.

Před pár měsíci jsme vám na iDNES.cz představili také Millu Sofiu, devatenáctiletou blondýnku z Finska, kterou začaly během velmi krátké doby na síti X, TikToku a Instagramu sledovat statisíce lidí. I ona je výtvorem umělé inteligence a digitálně vytvořenou osobností. Je jisté, že podobných virtuálních influencerů a modelů vygenerovaných AI bude velmi rychle přibývat.

