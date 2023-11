Po 55 letech vztahu je čas bydlet spolu, míní hvězda Harryho Pottera

Miriam Margolyesová má vztah s historičkou Heather Sutherlandovou (80) neuvěřitelných 55 let. Nyní se rozhodly ho posunout dál tím, že spolu začnou bydlet.

„Jsme spolu, ale žijeme odděleně. A já bych vážně chtěla žít s ní, protože jsme staré a mnoho času nám nezbývá. Je hloupost, abychom žily každá jinde,“ prohlásila v nejnovějším dílu pořadu Graham Norton Show.

Seznámily se v roce 1967 díky společné známé a od té doby se nikdy nerozešly. Když byla Miriam dotázána na to, jaké je tajemství jejich dlouhodobého romantického vztahu, odpověděla velice upřímně.

„Podle mě je potřeba říkat pravdu, nikdy nenechat žádnou hádku nevyřešenou, naslouchat tomu druhému a nehledat – nehazardovat se svým štěstím – nehledat žádný jiný genitál. Buďte rádi za to, co máte. Cizoložství je podle mě nesmysl a plýtvání časem. Člověk by si měl vážit toho, co má. A pokud něco opravdu nefunguje, promluvte si o tom a jděte si každý svou cestou – ale laskavě. To je celé,“ uvedla.

Ve stejném rozhovoru také zmínila, že již není sexuálně aktivní. „Já už jsem se sexem skončila. Ale nechci, aby s ním skončili všichni, protože to by pak skončil svět,“ vtipkuje.

Svou přítelkyni Heather, která je bývalou profesorkou australské historie na amsterdamské univerzitě, ve své autobiografii popsala slovy: „Je to akademička a učenkyně – rezervovaná, velice uzavřená a diskrétní. Heather je můj naprostý protipól.“ Svůj osobní život jinak herečka drží spíše pod pokličkou a její partnerka se pozornosti médií vyhýbá pokud možno úplně.