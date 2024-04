Mám na to obličej, říká Gillian Andersonová o rolích intelektuálek

„Mám tendenci být obsazována do rolí žen, které mají neuvěřitelný mozek, protože se tvářím intelektuálně, jako bych přemýšlela o Proustovi nebo o uspořádání světa. Ve skutečnosti myslím spíš na to, co si dám k večeři,“ svěřila se herečka.

Gillian Andersonová hraje Emily Maitlisovou v netflixovém filmu, který zachycuje zákulisní drama moderátorčina nechvalně proslulého rozhovoru s princem Andrewem z roku 2019 o jeho vazbách na miliardáře Jeffreyho Epsteina.

Gillian Andersonová a Rufus Sewell ve filmu Rozhovor dekády (2024)

Princ Andrew v rozhovoru pro BBC litoval toho, že trávil čas s miliardářem, který před smrtí čelil obvinění z rozsáhlého sexuálního zneužívání. Mladší bratr současného britského krále Karla III. tenkrát řekl, že pobyt u Epsteina „nebyl vhodný pro člena královské rodiny“. Odmítl také, že se kdy setkal s ženou, která jej viní z nuceného sexu.

Prince Andrewa si po boku Gillian Andersonové zahraje Rufus Sewell. Drama mělo na Netflixu premiéru 5. dubna.

Skutečná Maitlisová mezitím pracuje na konkurenčním třídílném dramatu o tomto rozhovoru. Ve verzi pro Amazon se v roli Maitlisové představí Ruth Wilsonová a Michael Sheen si zahraje prince Andrewa.