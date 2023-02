Perkausová sází na milionové šperky, návrhářka radí na ples šaty s flitry

Plesová sezóna v České republice je v plném proudu. Známá módní návrhářka Zuzana Lešák Černá nám jistě poradí, jak se vyvarovat případnému faux pas na plese.

Volila bych vhodný střih a vhodný materiál. Co se týká společenských šatů, hodně často se setkávám s tím, že ženy volí příliš obtažený model, byť třeba jejich postava tomu úplně neodpovídá. Což se samozřejmě dá vyřešit nějakým vhodnějším materiálem nebo střihem. Určitě bych si dávala pozor na výstřednější a přehnané dekolty. Nemyslím si, že to patří na plesy a společenské akce. Další, co bych určitě ráda vypíchla, jsou silonky nevhodného tónu. Prodávají se i hodně tenoučké. Vím, že etika doporučuje mít silonky, nicméně já osobně chodím bez nich. Nemyslím si, že to dnes je úplně striktní. A pokud někdo zvolí výrazný odstín silonek, bohužel to pak mnohdy „zabije“ i sebekrásnější model šatů.

Jaké střihy šatů by měly dámy na ples vynést? Chce to určitě délku pod kolena, že?

Záleží na tom, na jaký ples se jde. Měly by to být minimálně šaty pod kolena. Ale pokud je to nějaký honosnější ples, honosnější akce, kde je dress code black tie nebo white tie, musí být šaty úplně dlouhé. Co se týká střihů, dress cody mají svá pravidla. Já osobně jakožto návrhář volím ráda spíš creative black tie, kde se můžeme ve střizích více rozvášnit. Určitě to musí být okázalejší róby, zajímavé materiály. Jsou to plesy, kde se člověk opravdu může s těmi modely trošku více vyřádit.

Když má žena ne úplně ploché bříško, čím to zamaskovat? Zavinovacími šaty?

Pokud má někdo bříško a potřebuje to nějakým způsobem zakrýt, zavinovací střih, který jste zmínil, je skvělý. Určitě je to jeden z těch vhodných střihů, který k tomu vyhovuje a zakrývá. K tomu i rafinovanější řasení. Někdy to vyřeší i samotný materiál, protože letos je například velice moderní flitr. Byť se to možná nezdá, výborně zakrývá veškeré nedostatky postavy, takže to je další dobrá volba.

Foto: Aneta Chovanová v šatech z dílny Zuzany Lešák Černé:

Co je obecně v módě trendem pro letošní rok? Perou se nám tady momentálně osmdesátky, devadesátky, začátek nového milénia… Co se tedy nosí na plesy?

Ano, je to pravda. Ty osmdesátky si já osobně velmi užívám, protože je to plné barev, a to nejen na ulicích, ale právě i na plesech. Už jsem tady naťukla ty flitry. Flitrové šaty jsou jedním z čísel jedna pro letošní plesovou sezonu. Nic se nezkazí také krajkami, výšivkami, hladkým saténem, sametem… To jsou stálice, co se týká plesů. Pokud byste chtěli něčím zaujmout, tak by to mohla být výrazná barva.

Co budete mít letos na plese na sobě vy?

Já osobně sáhnu po černé. Mé šaty jsou vyrobeny z padesáti metrů látky a mají na sobě stovky broušených kamenů Preciosa.

Česko-Slovenský ples v pražském Obecním domě je bezpochyby jednou z největších akcí sezony. Vy osobně tam budete někoho oblékat?

Budu na tento ples oblékat mnoho mých klientek a několik známých osobností. Sama tam samozřejmě vynesu svůj vlastní model, na který se nyní nejvíce zaměřuji. Bude opravdu hodně okázalý. A jelikož je černý, tak jsme tomu chtěli dát opravdu grády, aby byly šaty hodně zajímavé a splnily nějakou show.

Když někdo zatouží po autorských šatech na honosný ples, jak dlouho trvá příprava a s jak velkým předstihem je potřeba se ozvat?

Většinou to chce aspoň dva měsíce předem. Stíháme občas i jak se říká last minute a nějaké modely na poslední chvíli, ale je to zbytečně jak se říká v křeči pro obě strany. Takže dva měsíce předem jsou úplně ideální.

A na závěr váš osobní tip na to, jak fungovat před plesem a neomdlít, když jsou šaty opravdu na tělo?

Dát si nějakou dobrou skleničku šampaňského. To funguje na mě!

Eva Perkausová na Česko-Slovenském plese (Praha, 30. dubna 2022)

Na Česko-Slovenský ples vyrazí i letos také moderátorka Eva Hecko Perkausová. V listopadu se jí narodil syn Killian, kterého má s manželem Ivanem Heckem.

Všechny celebrity, co byly pozvány na ples v Obecním domě se již horlivě chystají na sobotní slavnostní galavečer. Jak jste na tom vy?

Chystám se, ale ne horlivě. Protože mám samozřejmě i starosti a radosti doma. Nicméně už mám něco předpřipravené, jsou to šaty a nyní si k nim jdu vybírat šperky, takže ten základ už je. Bot mám doma hodně, nevím tedy přesně kolik, ale dost. A make-up nechám na vizážistkách naší televize.

Jak honosné nebo dlouhé šaty vaše budou? Co odhalí a na jaké šperky hodláte vsadit?

Já mám už léta zajetý takový styl šatů, který mi jako ženě lichotí. Je to opět korzetový střih a velká sukně, která se na plesovou sezonu hodí. Šaty mají nádech do modra a opět jsem zvolila dvojčata Ponery, kteří už jsou prostě moje taková stálice. Modely od nich vypadají na mě vždy ve výsledku dokonce ještě lépe, než čekám. Dnes jsem se šla kouknout po špercích do Alo Diamonds, kde mi vždy zapůjčují šperky na honosné akce. Já sama si nemohu dovolit šperky v hodnotě milionů korun, takže jsem za to moc ráda. Ještě nevím, do které barvy budu stylizovat. Tím, že budu mít hodně honosné šaty, tak se asi budou hodit spíš nějaké decentnější šperky. Ale je nás víc na to, abychom vybrali nejvhodnější, tak uvidíme, jak to dopadne. Nechám se překvapit.

Když se chystáte na takto na honosnou akci, inspirujete se třeba i u hvězd z Hollywoodu nebo influencerů ze zahraničí?

Ani ne, já dám vždycky na to, v čem se cítím dobře a o čem si myslím, že mi lichotí. Ale i kdybych nechtěla nikoho sledovat, tak se tomu v dnešní době nevyhnu, protože jsou tu sociální sítě, kde vám vyskakují celebrity, influenceři i vaši kamarádi, takže nějakou inspiraci vždycky najdete a načerpáte. Na některé profily známých lidí jsem koukala, ale dopředu to nikdy nikdo neprozradí, takže výsledek uvidíme až po plese.

Na kolik hodin si troufnete odběhnout od děťátka plesat, aby bylo stýskání zažehnáno a s čistým svědomím jste přišla zpět domů?

Už jsem nad tím přemýšlela. Čím dříve odejdu domů, tím lépe. Měla jsem to tak každý ples, já jsem nikdy nebyla ten typ, který by tam vydržel až do pozdních nočních hodin. Chci se zúčastnit, užít si tu atmosféru s přáteli a v nějakou správnou dobu odejít. Tím, že letos už je miminko, tak o to dříve odejdu. Hlídat bude babička, takže s manželem si to snad užijeme. Ale musím říct, že vždycky, když jsem teď někde mimo domov, tak jsem přece jenom trochu nervózní, jestli je všechno v pohodě. Killian je přece jen ještě malinkej. Ale babička už párkrát hlídala a tak víme, že to funguje a všechno bude v pořádku.