Eva Hecko Perkausová je maminkou. Synovi dala netradiční jméno

evaperkausova První adventní neděle roku 2022 je tou nejkrásnější adventní nedělí, jakou jsem si mohla přát. ✨ Včera 26.11., ve večerních hodinách, přišel na svět malý Killian. Vítej mezi námi, andílku!



Tobě @ivan.Hecko děkuji za obrovskou podporu a lásku. Milujeme tě ❤️

Moderátorka před pár dny odešla na mateřskou dovolenou a v práci ji po boku Romana Šebrleho vystřídala kolegyně Soňa Porupková. Kdy se vrátí do práce, zatím není jasné. „Žádný limit návratu jsem si nestanovila, protože tohle je opravdu něco, co se nedá odhadnout. Nechci si připouštět žádné komplikace nebo nesnáze. Takže když vše dopadne tak, jak má, všechno ‚si sedne‘ a bude nám to fungovat, chtěla bych se na obrazovky vrátit hned, jak to bude možné,“ řekla ještě před porodem pro týdeník 5plus2.

Eva Hecko Perkausová těhotenství potvrdila letos v létě, když na sociálních sítích sdílela fotky z dovolené, kde je vidět její rostoucí bříško.

Eva Hecko Perkausová moderuje hlavní zprávy na CNN Prima News s kolegou Romanem Šebrlem. Proslavila se i díky TopStar magazínu a pořadu Showtime. Hrála ve filmech Modelky s. r. o. a Kameňák 4 a v seriálech Ohnivé kuře, V.I.P. vraždy a Znamení koně. Od dětství se věnovala modelingu, fotila i pro Playboy a vystudovala vysokou školu zaměřenou na produkci.

Ivan Hecko se narodil na Ukrajině. Do Česka se přestěhoval za otcem a bratrem ve svých sedmnácti letech. Od mladí se věnoval muzice a sportu. Nyní podniká v oboru stavebnictví a development.

Dvojice se vzala letos v lednu na exotickém ostrově. „Vědělo to jenom mé blízké okolí. Už jsme věděli, když jsme na Mauricius letěli, že se tam vezmeme. Museli jsme dopředu vyřizovat různé doklady. Svatba na Mauriciu byla vždy podle mých představ v tom smyslu, že jsem vždycky chtěla mít svatbu v exotice. A ten sen se mi splnil,“ svěřila se krátce po svatbě moderátorka.