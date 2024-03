Rejžo, jdu do naha! Balzerová vzpomínala na nahou scénu v Zlatých úhořích

Slavnou scénu, během které se Eliška Balzerová koupe nahá v přírodě, původně točit neměla, režisér Karel Kachyňa ji k ní přiměl podvodem. „Zacházíš na citlivé téma, Honzo,“ upozornila herečka moderátora, když nadhodil toto téma. „Měla jsem se tam koupat v takové tůni. Pan režisér Karel Kachyňa mi řekl, že budu muset do té vody nahá. Říkala jsem, že to je vyloučený, že bych nastydla.“

Herečka se vymlouvala, na čež ji režisér řekl, že místo ní scénu natočí kaskadérka. „Druhý den přišla taková dívka, promiňte mi, ale to byla hlava-prdel-podlaha. Říkal, že nikoho jiného nesehnali. Došlo mi, že si každý bude myslet, že jsem to já. Takže jsem řekla: rejžo, jdu do naha! To jsem tehdy ještě mohla,“ řekla Eliška Balzerová.

Celý štáb měl být na obědě a u scény měl zůstat pouze kameraman pan Čuřík. „Pan Kachyňa byl jako můj táta, bydleli jsme naproti sobě, takže jsem se před ním nestyděla. Už mě viděl v okně. Jsme měli okna blízko. Statečně jsem vlezla do té vody, hodila jsem na sebe osušku a na druhé straně z pláně mi celý štáb tleskal. Všichni tam byli. Takhle mě podvedl,“ vzpomínala na pětačtyřicet let starou událost.

Eliška Bazlerová ve filmu Zlatí úhoři (1979)

V té době už byla vdaná za producenta Jana Balzera. Vzali se pět let předtím během natáčení filmu Břetislav a Jitka, v němž ona hrála, on ho produkoval. „Oba jsme velmi vzdorovali, že nechceme spolupracovat, ale přesto si to pak vzal do produkce. A pak byl jeden víkend, kdy jsem si panu producentovi zažádala o třídenní volno. Odjela jsem do Prahy a toho pana producenta Balzera jsem si vzala. Odjeli jsme na Karlštejn a tam jsme se vzali. Bude tomu letos padesát let,“ vzpomíná.

Že jednou bude dramatickou umělkyní, předurčovalo její narození. Narodila se údajně za bouřky a o půlnoci, dodnes ale neví přesné datum narození „Narodila jsem se doma ve Vsetíně, tehdy se rodily děti doma. K porodu přišla jen porodní bába. A pak přišel rodný list podepsat pan doktor. Babička za ním tak nenápadně připlížila a požádala ho, jestli by tam nemohl napsat 25. května. On se divil, chtěl napsat 26., ale babička říkala: Prosím vás, ne, komunisti mají sjezd, ona by to celej život musela slavit s nima,“ popsala babiččinu prozíravost Balzerová.