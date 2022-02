Vasil Fridrich o Devadesátkách: Nejodpudivější jsou asi orlické vraždy

Co vás přesvědčilo, abyste na nabídku hraní v Devadesátkách kývl? Výjimečně atraktivní téma, skvělý režisér, výtečné obsazení a taky fakt, že jsem měl čas.

Ztvárňujete vedoucího oddělení. Máte vůdčí ambice i ve skutečném životě?

Nemám pocit, že bych měl nějaké nutkání někoho vést nebo řídit. Možná by má rodina odpovídala jinak, tu a tam je asi mám tendenci trošku poposunout. Mít zodpovědnost za podřízené není žádná velká svoboda a té si já cením nejvíc.

Co považujete za klíčové vlastnosti vedoucího prvního oddělení v devadesátých letech? Disponujete některou z nich?

Na tuto otázku by vám mnohem lépe odpověděl autor scénáře, v těch letech sám policista v aktivní službě, pan Josef Mareš. Já mám za to, že byl velmi nesnadný přechod od práce v socialistickém, výrazně politicky úkolovaném sboru k policii, která měla chránit zákon a pořádek ve svobodné společnosti. Za zcela zásadní ale považuji zásadovost, věrnost liteře zákona a služební přísaze.

Ondřej Sokol, Kryštof Bartoš, Martin Finger, Vasil Fridrich a Robert Mikluš v seriálu Devadesátky (2022)

Moderujete pořad v rozhlase, ve kterém zpovídáte hosty. Dá se v tom najít paralela s výslechy na policii?

Já doufám, že mí hosté si nepřipadají jako na výslechu. Věřím, že jde o pozitivně vedený, posluchače obohacující dialog, ale ne zjišťování, kdy podezřelý říká pravdu a kdy lže.

Jak vzpomínáte na devadesátá léta vy sám?

Jako na léta dospívání, opojného pocitu svobody, hrdosti na osobnost prezidenta Havla, skvělé muziky, počátku studií na pražské DAMU, ale taky prosakujících zpráv o neuvěřitelné drzosti a troufalosti podsvětí, které se rychle v nových časech zorientovalo, etablovalo a dychtivě propojovalo s nejvyššími politickými elitami.

Studoval jste případy, které jsou v seriálu zpracovány? Který z nich vás nejvíc zaujal?

Všechny jsou plodem své doby, a všechny tak mají v sobě jistou míru neomalenosti a troufalosti. Je z nich taky cítit naprostá absence úcty k lidské důstojnosti a životu. Nejodpudivější je asi případ orlických vražd, kterými se náš seriál zabývá.

S režisérem Peterem Bebjakem jste se potkali při sérii Herec, teď šlo ovšem přece jen o větší objem práce. Jaké to bylo?

Peter je nesmírně inteligentní a citlivý režisér. Zároveň má dar přesně, sarkasticky a zábavně komentovat vše, co s děje na place i mimo něj. Herce vede poměrně nenápadně a jemně, ale s velmi přesnou představou o výsledku. S kameramanem Martinem Žiaranem tvoří skvěle sehraný tým, se kterým je mimořádné potěšení pracovat.