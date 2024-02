Těšíme se, že bude doma, schvaluje Kollerová odchod manžela z Lucie

„Odjedeme ještě jedno turné. Měli bychom odehrát Hrady.cz, protože jsme si to nějak domluvili, slíbili, tak si to odehrajeme a adieu,“ popsal Koller.

Hlavním důvodem odchodu ze skupiny Lucie je prý jeho rodina, s níž chce trávit víc času. „Budu se věnovat klukům, rodině. Člověk nemá čas celej život, na sklonku bych si to chtěl užít,“ říká otec čtyř synů, z nichž nejstaršímu Adamovi je 37 let a hraje s otcem v jeho kapele na bicí. Adam Koller má s dcerou zpěváka Kamila Střihavky dvě děti. Čtyřletý syn Vincent si nejradši hraje se svým strýcem Davidem, který je stejně starý.

„Oni si spolu chodí hrát. Je to zábavný, když jsem s nimi, mají stejná kola, jsou stejně velký, pokřikujou na sebe. Oni neví, že jeden je strejda a druhý synovec. Říkají si jménem,“ popisuje vztah svého syna a vnuka David Koller.

Jestli budou muzikální, se zatím nepozná. Koller ovšem ani synovi, ani vnukovi už nechce hraní nutit, jako to dělal u starších synů.

„Svoje prostřední kluky jsem do muziky trošku nutil. Ale po osmi letech klavíru od toho odskočili. Nikdy je to moc nebavilo, ale hráli. Nedokázal jsem je k tomu nějak dostat. Ale klavír je těžkej, taky mě to nebavilo,“ uznává s odstupem let Koller.

Podle manželky Anny se muzikant malému synovi věnuje, když má čas. „David je hodnej čtecí táta. Rád čte pohádky,“ prozradila.

Jeho odchod ze skupiny Lucie vítá. Sama nebyla nikdy fanynkou této kapely. „Znala jsem kapelu Lucie, ale nikdy jsem ji neposlouchala. Spíš jsem znala Kollerband. To jsme se ještě neznali, učila jsem se na advokátní zkoušky a pamatuji si, že týden před zkouškami, každý večer, kdy jsem se doučila a kdy jsem byla v hrozném stavu, jsem si pouštěla Recidivu od Kollerbandu,“ popisuje Kollerová.

S manželem se ovšem před lety neseznámila přes muziku, ale spojila je politika. „Přišla mi SMS od Davida Kollera, ve které bylo: Prosím tě, pojďme udělat nějakou politickou kampaň. Něco jsem mu napsala, a pak jsme se potkali v Mikulově. To bylo víceméně pracovní. Teda zdálo se být. Politická akce proběhla a tam jsme se poznali,“ vzpomíná Anna Kollerová, která je třetí manželkou slavného muzikanta.