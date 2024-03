Lucie není uzavřená kapitola, kluci budou chtít pokračovat, míní David Koller

„Určitě je příjemné, že kromě toho, že vás poslouchají další lidé, vaši muziku vnímají odborníci, muzikanti a vůbec hudební profesionálové,“ odpovídá David Koller, čerstvý držitel ceny Anděl v kategorii Sólový interpret na otázku, čím je pro něj toto ocenění.

Na dotaz, jak vnímá současnou hudební scénu, kde absorbovala mnoho zahraničních žánrů a nakládá s nimi po svém, odvětil oceněný, že tomu tak bylo vždycky.

„Přece jen jsme součástí anglosaské kultury a když přišel rock’n’roll a ještě předtím swing, šlo to z Ameriky a z Anglie.“

Nelze samozřejmě v souvislosti s Davidem Kollerem vynechat kapelu Lucie, což je už podle všeho uzavřená kapitola, i když její bývalý frontman a bubeník to tak jednoznačně nevnímá.

Kluci určitě chtějí něco dělat, takže bych konec nějak kategoricky nepredikoval. Některé písničky Lucie každopádně už přežily několik let, lidi si je nosí v srdci. Mně osobně třeba dokáže husí kůži dodnes nahnat Amerika, Černí andělé nebo Medvídek,“ uzavírá David Koller.

Letos se na Andělech udílela cena v nové kategorii Společný projekt. Vítězi se stalo duo Calin a Viktor Sheen za album Roadtrip. Písničky z něj mají na Spotify milionová přehrání, například song Safír má skóre více než 32 milionů streamů.

„Jednoho Anděla už mám, ale tohohle si hodně vážím, protože to fakt byla týmová práce a těší mě, že jsme byli oceněni jako celek,“ říká Viktor Sheen.

Kolega raper Stein27 k počtům streamů podotýká, že „čísla jsou to vážně super a budeme se snažit to takhle dělat i nadále. Dokud to lidi bude bavit.“

Dalším oceněným byla zpěvačka Anna K., jejíž písnička Údolí včel ze stejnojmenného alba se stala skladbou roku.

„Z Anděla mám obrovskou radost, znamená pro mě úplně nejvíc. Na hudební cestě už jsem dlouho a myslím, že už se nic nějak extrémně nezmění. Takže jsem šťastná, že si toho někdo všiml toho, co s Tomášem děláme a že se to snažíme dělat poctivě. Cesta k výsledku je někdy trnitá, takže tohle ocenění je pro nás muzikanty důležité. Kdybych ho nedostala, nic zásadního by se nestalo, ale mám z něj prostě radost.“