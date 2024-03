David Koller promluvil o odchodu z kapely Lucie, platonické lásce i pletení

První muzikantské zkušenosti má David Koller z působení v dětském sboru Bambini di Praga. „Byl jsem obrovskej trémista. Když jsme tehdy poprvé natáčeli něco v nahrávacím studiu, psychicky jsem to nedal. Strávil jsem to celé na toaletě, moje tělo odmítlo zpívat,“ vzpomíná během rozhovoru v pořadu STAR STORY na ÓČKU STAR.

Už od svých třinácti let jezdil sám na čundry s kytarou. „To se tedy vůbec divím, že mě máma pustila,“ směje se. „K nám na chatu se tehdy přistěhoval letecký technik z letiště u Čáslavi. Víceméně ho odtamtud vyhodili, ale protože byl voják, nezprostili ho služby. Byl nevyčerpatelnou studnicí všech písní, hlavně také těch sprostonárodních. Přibližně do svých sedmnácti let jsem pak byl díky němu takovej ten čundrákovej táborovej zpěvák,“ popisuje.

Kromě bicích a houslí vyzkoušel vyučený elektrikář také například hru na klavír, trumpetu a akustickou kytaru. Jak přiznává, dokonce se kdysi věnoval i pletení. „Na základce jsem byl platonicky zamilovaný do jedné dívky, Daniely. Její rodiče mě neměli rádi, asi jsem byl podle nich sígr. Nepouštěli ji se mnou ven. Abych s ní mohl být a trávit čas, chodil jsem na kroužek pletení. Od té doby umím plést hladce obrace a také lepit chemlon,“ říká s úsměvem Koller.

Kapela Lucie, jaro 1990

Sám si kdysi dokonce i vyrobil džíny. „Ségra měla staré džíny prošoupané na zadku, brácha zas na stehnech. Rozstřihl jsem je oboje, sešil a měl jsem kalhoty,“ popisuje.

Během rozhovoru na ÓČKU STAR přišla řeč také na Kollerův odchod z kapely Lucie. „Nevím, kolik židlí člověk potřebuje, ale dělat jednu věc pořádně, je pro mě důležitější, než jich dělat napůl pět. Předloni odešel Michal Ambrož, se kterým jsme zakládali Jasnou páku, ke které jsem se vždycky trochu vracel. Tím se to tak trochu uzavřelo. To hlavní, co bych chtěl dělat a dělám naplno, je moje kapela, pod mým jménem. S Lucií máme před sebou ještě festival Hrady.cz a dalších několik koncertů. Těším se na to a věřím, že si zahrajeme,“ říká.

Uvedl také na pravou míru informaci, že jeho manželka odchod z kapely Lucie uvítala, což se psalo v některých médiích po Kollerově návštěvě talkshow Honzy Dědka. „Manželka respektuje to, co dělám. A uvítala leda to, že jsem se já sám nějak – jakkoliv – k něčemu rozhodl. Do toho, co dělám, mi pochopitelně neříká vůbec nic. Někdo to tam ale překroutil a pak se píšou různé věci. Jestli někdo nepochopí ironii, tak už nevím. Je to blbost,“ dodal muzikant.

David Koller se svou kapelou vyrazil v polovině března na poslední část turné k albu LP XXIII, které má dvě nominace na Anděla. „Kromě novinek a největších hitů hrajeme i písničky z mojí první sólovky. Během oslav ke třiceti letům desky Černý kočky mokrý žáby jsem si uvědomil, že stejné výročí má i toto album. A bylo by škoda si to nepřipomenout. Na koncertech z něj hrajeme jenom Chci zas v tobě spát a Na mě zapomeň. Takže některé skladby na tour znovu oprášíme,“ říká zpěvák nominovaný letos na Ceny Anděl v kategoriích Album a Sólový interpret.

Na konec roku, konkrétně 4. prosince, pak chystá Koller vánoční koncert ve Foru Karlín, jehož program i hosty bude odtajňovat v průběhu roku.