Kolářová: S Hanzlíkem jsme nesměli být spolu obsazovaní. Uměle to skončilo

Zatímco v poslední době vídáme ve filmech Danielu Kolářovou po boku právě Zdeňka Svěráka, v začátcích své kariéry byla hereckou partnerkou Jaromíra Hanzlíka, s nímž ji mnozí spojují i soukromě. Životní partnerství ale nikdy ani jeden nepotvrdil.

„S Jardou jsme byli partneři v Divadle na Vinohradech. Tehdy jsem po absolvování DAMU působila v libeňském Divadle S. K. Neumanna, dnes Pod Palmovkou. Jarda působil na Vinohradech, ale tam k němu neměli partnerku věkově, byl v tom souboru benjamínek. Pan režisér Dudek mi nabídl hostování na Vinohradech, pak jsem tam dostala angažmá. A z divadelní práce se to přeneslo do televize a do filmu,“ vysvětlila, kde vznikl nápad dát je dohromady.

Vše ale utnula politická stopka. A Daniela Kolářová dodnes nezná její skutečný důvod. „Já ani dnes nechci vědět, jaký to mělo důvod. Ale prostě jednoho krásného dne jsem nedostala pozvání ani do televize, ani do rozhlasu a v divadle jsem jen dohrávala role z minula. Měla jsem tři roky distanc. Když jsem o tom zpětně uvažovala, mohlo to být i proto, že jsem tehdy nevstoupila do KSČ,“ míní herečka.

Nabízí ovšem i jiný možný důvod. „Po porodu druhého syna jsem musela jít na gynekologickou operaci, myslela jsem, že to bude o prázdninách, ale z té gynekologie mi řekli, že tam musím nastoupit v květnu, protože v létě budou malovat. A divadlo jelo do Moskvy hostovat. A já jsem řekla, že nemůžu, protože jdu na operaci. Tak jestli to bylo proto…? Nevím. Prostě nás s Hanzlíkem, jak já říkám, rozsadili a nesměli jsme spolu být obsazovaní. Uměle to skončilo. Až po pár letech jsem dostala nabídku na film Na samotě u lesa ke Zdeňku Svěrákovi,“ dodala Kolářová.

Manžele si spolu zahráli ve zmiňovaném snímku Na samotě u lesa, ve Vratných lahvích a nyní i v novém filmu Betlémské světlo. Moc milá na něj v roli jeho manželky ale nebude. „Jaké si to napsal, takové to má. Zdeněk, pokud je to jeho scénář, si to hlídá, protože to má přesně vypointované, a když to někdo naruší svým vtipem, zbourá to. Nejen slovně, ale i situačně,“ vysvětlila, proč si jeho scénáře raději neupravuje.