Daniel Day-Lewis se po letech ukázal ve společnosti. Oscarový herec je penzista

Po oznámení o ukončení herecké kariéry se Daniel Day-Lewis (66) stáhl z veřejného života. Nyní po čtyřech letech udělal výjimku a ukázal se ve společnosti. Na červeném koberci doprovázel svoji manželku Rebeccu Millerovou (61) na premiéru jejího filmu She Came to Me.