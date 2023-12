Nemá kontrolu nad svými svaly. I hlasivky jsou sval, říká sestra Céline Dion

„Tvrdě na sobě pracuje, ale nemá kontrolu nad svými svaly. Láme mi to srdce, byla vždycky tak disciplinovaná,“ řekla zpěvaččina sestra Claudette kanadskému serveru 7 jours. „Hlasivky jsou svaly a srdce je také sval. To je to, z čeho mám největší strach. Protože je to jeden případ z milionu, vědci neprovedli tolik výzkumů, protože to nepostihlo tolik lidí. Ale všichni jí držíme palce a jsem ráda, že se o ni lidé zajímají.“

Jelikož patří porucha mezi vzácná onemocnění, na které neexistuje lék, je léčba komplikovaná. „Někteří lidé už ztratili naději, protože je to nemoc, o které se toho moc neví. Lidé nám říkají, že ji milují a že se za ni modlí. Dostává tolik vzkazů, dárků a požehnání,“ dodala Claudette.

Zpěvačka fanoušky poprvé šokovala už v říjnu 2021, kdy odložila své koncerty v Las Vegas kvůli „silným a přetrvávajícím svalovým křečím“. V prosinci 2022 pak Céline Dion světu odhalila vzácnou diagnózu. Od té doby se soustředí na své zdraví a podle rodiny stále doufá, že se jednou na koncertní pódium vrátí.

I přes povahu onemocnění se to zpěvačce možná podaří. Před měsícem fanoušky hokejového utkání mezi Vegas Golden Knights a Montreal Canadiens překvapila krátkým pěveckým vystoupením. Bylo to její první veřejné vystoupení po tříleté pauze.