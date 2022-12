Céline Dion oznámila, že trpí neléčitelnou nemocí, která vede k nehybnosti

Zpěvačka trpí disociativní poruchou hybnosti, která vede k poruše chůze, způsobuje ztuhlost svalů, neschopnost kontrolovat pohyby a mění pacienty v „lidské sochy“.

„Delší dobu se potýkám se zdravotními problémy a je pro mě těžké jim čelit a mluvit o nich. Nedávno mi zjistili SPS, který postihuje tak jednoho člověka z milionu. Stále to onemocnění studujeme, ale už víme, že způsobovalo všechny ty křeče, kterými jsem v poslední době trpěla,“ řekla Dion ve videu na Instagramu v angličtině i francouzštině.

Právě kvůli nemoci musí odložit a zrušit sérii nadcházejících vystoupení, což se dotkne i jejího pražského koncertu, který měl být v únoru 2023 a je přesunutý na březen 2024. „Bolí mě, když vám říkám, že nebudu připravená v únoru obnovit své turné po Evropě,“ prohlásila zpěvačka.

Svým příznivcům řekla, že o ni pečuje skvělý tým lékařů a podporují ji i tři synové René-Charles (21) a jedenáctiletá dvojčata Nelsona a Eddy. „Umím jenom zpívat. To jsem dělala celý život, a to dělám nejraději. Každý den tvrdě pracuji se svým terapeutem sportovní medicíny, abych získala sílu a schopnost znovu podávat výkony. Ale musím přiznat, že to je boj,“ dodala s tím, že ji fanoušci moc chybějí a chce pro ně opět podávat stoprocentní výkony.