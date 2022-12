Zabilo to i manžela, promluvila matka Paltrowové o své rakovině dutiny ústní

Blythe Dannerová měla tuto vzácnou chorobu v roce 2018. Nádory dutiny ústní tvoří zhruba pět procent všech případů rakoviny. Vliv na vznik zhoubného novotvaru může mít kouření, alkohol, genetické předpoklady, nedostatečná imunita, ale i špatně ošetřené zuby nebo nevhodná protetická náhrada.

Herečka oceněná cenou Emmy tou dobou natáčela v Londýně. „Začalo mi být mdlo, všechno jsem náhle zapomínala a pak jsem jednoho dne ucítila podivný hrbolek v krku – přesně vedle místa, kde si ho kdysi našel i můj zesnulý manžel Bruce, kterého tato nemoc později zabila,“ vzpomíná. „Podívala jsem se tehdy na nebe a zeptala se ho: ‚Tobě se tam nahoře stýská?‘“

Svou diagnózu nejdříve před všemi tajila a to včetně svých dětí. „Chtěla jsem být především nadále fungující matkou. A nechtěla jsem, aby o mě děti měly strach,“ vysvětluje. Když se její potomci o nemoci nakonec dozvěděli, byli v šoku.

Gwyneth Paltrowová, její otec Bruce Paltrow a matka Blythe Dannerová (Los Angeles, 1999)

„Vyděsilo mě to. Opravdu moc jsem se o mámu bála,“ svěřila se v minulosti Gwyneth Paltrowová. „Bylo to tím strašidelnější, že to samé měl před dvaceti lety i táta a přišli jsme o něj,“ řekla herečka.

To, aby oba partneři onemocněli stejnou chorobou, je přitom poměrně vzácný jev. Dannerová podstoupila dvě operace, ozařování, chemoterapii i alternativní léčbu. V roce 2020 ji pak chirurg Mark DeLacure odstranil z těla poslední kusy rakovinné tkáně. „Celé to zvládla s absolutní grácií. Žasla jsem nad tím, kolik síly máma ukázala,“ vzpomíná její dcera Paltrowová.

Blythe Dannerová se od smrti manžela Bruce Paltrowa v roce 2002 věnuje šíření osvěty ohledně rakoviny dutiny ústní. „Myslím, že celá moje zbývající rodina z toho nakonec vyšla posílená. Tato nemoc je něco opravdu odporného. Ale já v životě měla úspěšnou kariéru, skvělé děti a milujícího manžela, takže jsem za vše velice vděčná. Se ztrátou milovaného člověka se nikdo nesmíří, ani já. Život bez Bruce je mnohem chudší. A zármutek je zkrátka cena, která se platí za lásku,“ dodala herečka.

VIDEO: Matka Paltrowové přiznala, že bojovala s rakovinou: