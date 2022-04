Dětství dcery jsem si neužila. Jsem matka bohém, přiznává Andrea Pomeje

„Jsem spíše matka bohém. Dávám své osmileté dceři svobodu a volnost. Být matka kamarádka ale není tak moc úplně fajn, jak začínám postupně zjišťovat, když na ni teď občas zařvu a ona se mi jen směje. Je jednodušší v takovém kamarádském vztahu řešit věci, ale respekt tam pak rozhodně moc není. A teď už nám pomalu a intenzivně začíná puberta,“ popisuje Andrea Pomeje v pořadu Mama Mixxxer na ÓČKU.

Obličej dcery záměrně neukazuje na sociálních sítích. „Když se malá narodila, její tatínek Jirka byl dost v symbióze s médii a sdílel otevřeně svůj život a tedy i Aničku. Pak přišlo období, kdy ji poznávali i lidé v obchodě. Řekla jsem si, že to nechci a přestala jsem ji s sebou brát na různé společenské denní akce a zároveň ji i dávat na sociální sítě. Myslím si, že to je to jediné, co pro ni v rámci ochrany můžu udělat,“ vysvětluje DJka.

„Až bude z toho mít dcera trochu rozum a bude chtít sama, tak se rozhodne, co chce zveřejňovat a jak se chce prezentovat. Teď by samozřejmě vidět být chtěla. Ale lidé na sociálních sítích nejsou úplně fajn a nechci, aby od nich četla nějaké nepříjemné komentáře,“ říká Pomeje.

„Nejvíce mi na sociálních radí matky, které tráví nejvíce času na internetu buzerováním ostatních maminek, místo toho, aby byly se svými dětmi. Každý jsme jiný. Každý jsme měli jiné dětství, jiný život, jiný příběh. Stejně tak budou vyrůstat i naši prckové, každý jinak. Takže je naprostý nesmysl se vzájemně stále srovnávat a porovnávat,“ míní.

Během rozhovoru zavzpomínala Andrea Pomeje na náročné období, kdy po úmrtí Jiřího Pomeje zůstala na dceru Aničku půl roku sama. „Bylo to všechno strašně rychlé. Když jste ve stresu a prožíváte nějaké těžší věci, čas rychle ubíhá. Když na to koukám zpětně, vnímám to trochu jako v mlze, v takové zvláštní bublině. Paradoxně jsem si dětství dcery moc neužila, to říkám upřímně. Malá vyrostla tak nějak vedle mně a někdy mě to mrzí, že jsem si víc neužívala to miminkovství,“ přiznává.

Když přišla kdysi s tím, že chce naplno dělat DJing, nečekala prý tolik nenávisti, která na začátku přišla. „Mohlo za to i mé příjmení, kontroverze... Ještě vyšla tehdy reportáž v jednom televizním pořadu o celebritách s nějakým mým nočním rozhovorem z akce a větami vytrženými z kontextu. O to víc jsem pak všem chtěla dokázat, že mě to baví a že něco umím,“ dodává Pomeje.