S kamarádkou jsme sledovaly erotické filmy, přiznala Andrea Pomeje

Dnešní event je věnován pánskému magazínu. Pamatujete se na svoje první setkání s erotikou?

První setkání s erotikou? Asi už ve školce. Měla jsem tam lásku, měli jsme za šeříkem svoje místo a tam to podle mě bylo na bázi polibku, což už vnímám jako erotiku.

A když jste byla zvědavá holka, třeba jako teenagerka, tak došlo i na pornografii?

To si taky pamatuju, že jsme zkoumaly. Ještě v pubertě, to znamená, že mi bylo nějakých čtrnáct let, tak u nás na vesnici s mojí nejlepší kamarádkou jsme vždycky spaly u ní na půdě. Měla svůj pokojíček, černobílou televizi a tam dávali vždycky k ránu na nějakém programu pořad s hvězdičkou. A to jsme koukaly. Panebože, úplně jsme se styděly před sebou. Takže to nebyla pornografie, ale byly to erotické filmy. Poprvé jsme tam viděly nějaký akt.

Byla jste tedy i divačkou Počasíčka a Peříčka?

Nemůžu úplně říct, že by to byl můj šálek kávy, že bych to sledovala. Spíš si myslím, že to sledovali chlapci. Já bych spíš řekla, že jsem jela až na internetu. Dohledávala si určité informace sama bez toho, aniž bych sledovala něco v televizi.

Váš pohled na ženskou krásu ovlivnily modelky, herečky, nebo dokonce i pornoherečky?

Spíš to budou titulky jiných časopisů než playboyových. Jsou to známé osobnosti, modelky, herečky, prostě různé ikony ženství. V každé jsem si našla to svoje.

Jak moc bojujete s tím, když bulvár neustále omílá vaši minulost a otevírá bolavé rány?

Už s tím nebojuju. To, že jsou mi kladené otázky, neznamená, že na ně musím odpovídat. Vlastně jsem si to hodila tak, že veškeré věci jsem řekla. Když na něco odpovědět nechci, tak neodpovídám, nebo odpovím jiným způsobem. Vlastně se mě to už nedotýká. Je pravdou, že nějakou minulost mám, která je známá. Když jsem Jirku poznala, tak mě nikdo neznal. Mám jeho příjmení, které nese to fluidum okolo, a to s pokorou nosím a vůbec se tomu nechci nějak vyhýbat.

Andrea Pomeje na obálce magazínu Playboy

Vzpomenete si, kdy jste dostala svoje první cédéčko?

Pamatuju si vinylovou desku. Bylo mi asi pět a byla to Dáda Patrasová. To jsem ještě netušila, že budu dýdžejka.

Jak moc velkou hudební fanynkou jste byla v dobách hitparády Eso?

Velkou. Mě v tu dobu fakt bavil Leoš Mareš, měla jsem ráda jeho humor. Samozřejmě jsem zažila v Esu i Terezku Pergnerovou, která byla ikonou Esa. Ale pamatuju si i ty ostatní, kteří tam byli.

Co byly vaše nejoblíbenější singly, které jste pouštěla lidem na parketu v začátcích vaší dýdžejské kariéry?

Když jsem začínala hrát, což teď bude devět let, tak jsem hrála Melbourne Bounce Style, což se tady moc nehraje. Hodně rychle jsem z něj ale sešla, protože jsem k tomu přičichla v Thajsku, které je blízko Austrálie, a ten styl tam byl velmi oblíbený. U nás v Evropě ne. Začínala jsem tímto stylem. Jeho zakladatel byl Will Sparks, moje láska doteď, který už momentálně hraje techno. Takže člověk se nějakým způsobem z toho stylu odvíjí.

Co kariérní postup, kam jste se vyšvihla od let na diskotékách?

Pořád jezdím po diskotékách, jsou moje srdcovka. Tady v Čechách se nedostanu blíž k fanouškovi než právě v klubu. A čím je menší, tím lepší. Vím, že to zní blbě, ale na obrovských festivalech jsou lidi daleko, takže mám ráda kluby. Každopádně jsem ráda, že můžu hrát třeba v zahraničí. Teď plánujeme cestu do Thajska, kde pojedu turné po Asii. Po dvou letech pauzy od covidu, kdy jsme měli všechno zavřené. Tak se neskutečně těším. Vyrážím 22. února na tři týdny.

Andrea Pomeje a Petr Plaček (Praha, 19. ledna 2023)

Partner Petr Plaček vás doprovodí, nebo bude slzavé odloučení?

Ne, vůbec. Já bych si ani už netroufla jet kamkoli sama. Teď ještě plánuju něco jiného na podzim, což bude úplně hardcore, tak to nejde. Už v rámci těch klubů přijít sama jako holka je podle mě nebezpečné.

A jak velkou psychickou podporou a zázemím je pro vás partner?

Obrovským. To je základ. Stačilo by maličko, že by to třeba nebyl úplně jeho šálek kávy, což se může stát, ale on to tak hezky nastavil, že to je práce. Stejně jako to mám nastavené já, když někam jdeme, že si drink dám ráda všude. Ale jsme profesionální oba dva, takže máme to tak, že pak odjedeme. On se o mě hezky stará a potom doma máme klídeček a toho si vážíme.

Drinky povoleny, ale jak moc je striktní jídelníček v domácnosti s fitness trenérem?

Pozor, on mate tělem. Není fitness trenér a nikdy nebyl. Drží si nějaký svůj životní styl. Já vůbec. Jsem úplně jeho opak. Fakt nedržím vůbec nic. Když cestuji, tak si dám jídlo na benzínce, párky v rohlíku, koly a večer nebudu vůbec říkat, co tam piju. Není to úplně dobrý příklad pro lidi. (smích)

Jakou ženou je Andrea Pomeje v roce 2023?

Mnohem vyrovnanější než v roce 2022. Řekla bych, že jsem se sebou během covidu udělala hodně práce, opravdu jsem se snažila srovnat si věci v hlavě, přerovnat si všechny své bolístky, které jsem si nesla. A to mě hodně změnilo.