Má je Rolins, Pomeje, Mašlíková i světové hvězdy. Silikony slaví výročí

Američanka si přitom nejdřív chtěla nechat odstranit rozsáhlé tetování na hrudi. Za tímto účelem navštívila plastického chirurga v nemocnici v Houstonu. Chirurg Frank Gerow byl členem skupiny, která vyvíjela koncept prsních implantátů, a zrovna hledal dobrovolnice, co by podstoupily příslušnou operaci.

Lindsey mu řekla, že by měla větší zájem o úpravu uší, a chirurgové souhlasili, že udělají i tento zákrok. Operace se zdařily. Žena ovšem o svých úpravách dlouho mlčela, a svému okolí je prozradila až mnohem později. Původní implantáty má dodnes.

Pokusy se zvětšením ňader se prováděly už dříve, například německý lékař českého původu Vincenz Czerny už v roce 1895 vytvořil implantát z tukové tkáně pacientky z nezhoubného nádoru na jejích zádech. Na začátku 20. století se k vycpávání ňader používala guma, slonovina, hovězí chrupavka nebo skleněné kuličky, a později silikonové injekce, které ovšem způsobovaly bolesti.

Pokusy se zvětšováním ňader se prováděly i v Československu. V roce 1964 vytvořil proslulý vědec profesor Otto Wichterle se svým týmem model prvního českého implantátu. Jeho výplň tvořil hydrofilní gel, ze kterého se vyráběly i celosvětově první kontaktní čočky.

Dnes představuje zvětšení prsů pomocí silikonových implantátů nebo vlastního tuku nejčastější formu plastické operace, podstoupily ji již miliony žen. Zákrok se provádí v celkové anestezii a náplní implantátu může být silikonový gel, solný roztok či jiné substance.

Touto operací vylepšují svůj vzhled i známé osobnosti. Učinila tak například návrhářka Victoria Beckhamová, herečky Demi Moore, Tori Spellingová, Pamela Andersonová či Kaley Cuoco.

„Před lety jsem si nechala upravit nos a také jsem šla na plastiku prsou. To bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala. Šla bych do toho znova,“ prohlásila v minulosti představitelka Penny ze seriálu Teorie velkého třesku s tím, že moc nemá ráda tlachání svých kolegyň na téma vnitřní krása. „Je jasné, že byste se měla mít ráda a také je jasné, že je určitým způsobem důležitá i vnitřní krása. Ale co si budeme povídat, všichni chceme vypadat hezky.“

Zákrok podstoupila také spousta známých tváří z českého showbyznysu jako zpěvačka Dara Rolins, dýdžejka Andrea Pomeje, modelka Petra Faltýnová, moderátorky Zora Hejdová, Hana Mašlíková, Kateřina Kristelová, misska Eliška Bučková, playmate Dominika Mesarošová, Julie Zugarová a Martina Gavriely nebo cvičitelka Hana Kynychová.