Nákupy drahých věcí omlouvám tím, že budou pro dceru, říká modelka Kociánová

Za co jste vděčná agentuře Elite Model?

Za celou moji kariéru? Saša Jány, můj agent, mě objevil v roce 2004. Bude to pár let dozadu, když to spočítáme, devatenáct let. Jsem velmi ráda, že jsem byla možná právě na správném místě ve správný čas, protože v dnešní době je modeling má práce, která mě živí. A Saša Jány je už místo pouhého agenta i můj velmi dobrý kamarád. Jsem tedy vděčná za mnoho a jsem si toho i vědoma.

Ono nestačí jenom vykročit pravou nohou do světa modelingu, co byste doporučila mladým talentům?

Ať poslouchají agenty, protože mnohdy to není úplně jednoduchá práce. Mnohokrát musíte cestovat, v mladém věku vlastně žít život dospěláka. Možná místo prázdnin jedete do Asie a tam fungujete, normálně pracujete. Kolikrát musíte ze svých volných aktivit polevit. Finalisté, i kolegyně a kolegové, na začátku mnohokrát neposlouchají agenty. Oni ale nechtějí zle. Vždycky zdůrazňuji, že agenti jsou tu od toho, aby vám pomohli a jsou v tom byznysu už mnohem delší dobu než vy, takže vědí, co dělají. Musím říct, že já jsem se svěřila do rukou nejlepšímu agentovi na Slovensku a v Čechách Sašovi a jeho agentuře vděčím za celou moji kariéru.

Musela jste kvůli modelingu přetransformovat svoji osobnost?

Ani ne, já jsem vždycky byla taková. Míša byla vždycky Míša. To se musíte asi zeptat Saši. Ale samozřejmě, když v práci po vás chtějí, abyste se tvářili tak či onak, tak musíte asi přetransformovat trošku vaši osobnost. Ale jinak ne. Myslím si, že jsem se vždycky snažila být tou, kterou jsem a nějakým způsobem to šlo samo.

Úspěšná modelka se dostane mezi úspěšné lidi. Co potom říkáte na to, když si český bulvár všimne, s kým jste kde na fotce nebo s kým prožíváte nějaké hezké chvíle?

Sdílím fotky, které chci sdílet na svých sociálních sítích. A pokud si toho všímají ostatní a nějakým způsobem je to znepokojuje, tak to bohužel. (smích) Ale je to samozřejmě moje rozhodnutí. Někdy jsou to prostě lidé, kteří jsou známí. Samozřejmě to soukromí už není takové, jaké bylo. Právě proto se vždycky rozhoduji velmi pečlivě, co na sociálních sítích zveřejním.

Máte potřebu, když vás někdo kontaktuje, komentovat nebo dementovat zprávy? Třeba: „To není můj partner“ a tak podobně?

Nedementuji vůbec nic. Když se mě někdo zeptá a mám pocit, že to chce nějakým způsobem komentovat, tak odpovím. Ale když mám pocit, že je to moje soukromí a chci si to nechat pro sebe, tak je to samozřejmé. Každý musí pochopit, že soukromí máme jedno. Vy si určitě taky něco necháváte pro sebe. Takže je to úplně normální.

Svět modelingu a módy, to jsou krásné věci. Jste marnivá, dopřejete si třeba někdy něco krásného, co je však hodně drahé?

No, ano. (smích) Vždycky říkám, že to musí být s rozumem. Určitě nejsem někdo, kdo podporuje lidi, ať nakupují, protože je to nová kolekce. Podle mě je to zbytečné, protože koneckonců, když se podíváme do svého šatníku, tak ty staré věci, které jsme dávno koupili, jsou ty nejlepší, které máme z nějakého důvodu. Já to tak mám. Ale ano, ráda investuju peníze. Mám ráda hodinky, šperky. Takže mnohokrát investuji, ale musí to být s mírou.

Co nejhezčího z těch starých kousků jste si koupila za první honoráře?

Jsou to některá saka, které jsem nakoupila. Mám jedno značky Saint Laurent, které je strašně staré, ale nejlépe mi sedí a prostě ho miluji. Potom jsou to tašky. Samozřejmě jsem investovala do některých kabelek, o které se velmi pečlivě starám. (smích)

Birkinka?

A tu mám taky, ale musím říct, že to není moje oblíbená kabelka. Radši mám Celine. Když už tedy do ní investuji, dokážu ji někde sehnat, protože některé se těžko nakupují a někdy musíte být na wishlistu a čekat na ně několik let, tak se o ně starám. Ale vždycky, když kupuji tak drahé věci, například šperky, tak si to omlouvám tím, že to bude jednou pro moji dceru. (smích)