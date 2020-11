Maďarsko pumpuje do obrany. Novými letouny změní pravidla v regionu

Je to půl roku, co maďarské letectvo vyřadilo poslední ze svých zastarávajících transportních strojů ruské výroby An-26. Jako náhradu si teď vybralo nejmodernější letouny KC-390 Millennium od brazilského výrobce Embraer. Některé klíčové části do letounů dodává český výrobce Aero Vodochody.

Nákupem dvou multifunkčních transportních strojů střední velikosti Maďarsko významným způsobem posílí své kapacity a schopnosti.

Letouny totiž kromě toho, že každý z nich přepraví 26 tun nákladu včetně například obrněnců, budou zároveň sloužit jako létající tankery pro doplňování paliva za letu. A takovou schopností nikdo ze spojenců a partnerů v okolí nedisponuje.



„Letouny umožní od roku 2023 maďarské armádě přesouvat v operačním prostředí velké množství vojenského materiálu a poskytovat službu tankování paliva za letu. Pořizujeme multifunkční transportní flotilu pro plnění širokého spektra úkolů v rámci národních zájmů Maďarska,“ uvedl vládní komisař pro rozvoj obrany Gáspár Maróth.

Pro vzdušné síly a armádu to přináší nové možnosti – snadnější výcvik i nasazení v operacích a zahraničních misích. Maďarské vzdušné síly mají podobně jako Česká republika pronajaté stíhačky Gripen. Kromě primárního využití tankerů pro ně pak může Maďarsko nabízet službu i dalším zemím. A tankovací kapacity jsou u evropských spojenců z NATO žádanou službou.

Aliance se spoléhala na kapacity USA

V Evropě mají vlastní významné flotily létajících tankerů pouze Britové a Francouzi. Itálie provozuje čtyři tankery – upravené stroje Boeing 767. Další tankery v součtu několika kusů slouží v Německu, Španělsku či Turecku.

Čeští piloti gripenů využívají tankery nejčastěji pro výcvik tankování za letu a jeho periodické procvičování, ale také například pro mise při střežení Islandu. Využívají služeb například italských, švédských nebo amerických tankerů.



Tankery jsou dlouhodobě operačně velmi vytížené a čeští letci se tak dosud museli velmi často přizpůsobovat, aby vůbec „nějaký volný tanker“ a potřebný počet jeho letových hodin k výcviku nebo do mise získali.

V příštích letech se to však má změnit. Česko a dalších pět evropských zemí - Belgie, Německo, Norsko, Nizozemsko a Lucembursko, totiž společně pořizují flotilu hned osmi létajících benzinek Airbus A-330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport).



Společně letouny nakoupí, budou je společně vlastnit a podle svých podílů sdílet letové hodiny i náklady na provoz. První ze strojů dodal výrobce už letos.

Vlastní kapacity vyjdou dráž

Maďarsko zvolilo jinou cestu a bude mít tankery vlastní. Cena kontraktu za dodání dvou moderních letounů nebyla zveřejněna. Letouny KC-390 si objednali dosud dva zákazníci: Brazílie (28 strojů) a Portugalsko.



To má koupit pět letounů KC-390 a za jejich dodávku spolu s letovým simulátorem pro výcvik pilotů má zaplatit podle různých zdrojů přes 827 milionů eur. V případě Maďarska by tak cena mohla zhruba 300 milionů eur, tedy v přepočtu asi 7,8 miliardy korun. Součástí smlouvy je i výcvik pilotů a techniků. Dodání obou strojů je naplánováno na rok 2023.

Česká varianta sdílení kapacit vyjde levněji. Podle dřívějších informací ministerstva obrany by měl český podíl na projektu stát jednorázově 594 milionů korun. Každoročně by pak Česko mělo na provoz přispívat zhruba 32 milionů korun a dalších 10 milionů na personál. Náklady za předpokládaných 30 let provozu tak budou zhruba 1,87 miliardy korun. Za to Česká republika získá 100 letových hodin ročně.

Embraer KC-390 Posádka: 2

Kapacita: 80 cestujících / 74 nosítek / 66 parašutistů / 7 palet 463L

Užitečné zatížení: 26,3 t

Délka: 33,5 m

Rozpětí: 33,9 m

Výška: 11,4 m

Cest. rychlost: 870 km/h

Dolet: 2 815 km (s nákladem 23 t)

Dostup: 11 000 m Zdroj: Embraer



„Maďarsko je druhým členem NATO, který si vybral velmi schopný letoun, jenž nabízí díky bezkonkurenční kombinaci rychlosti, užitečného zatížení a rychlé rekonfigurovatelnosti široké možnosti využití v rámci různých typů operací,“ uvedl prezident společnosti Embraer Jackson Schneider.

Letoun spadá do kategorie středně velkých strojů. Poháněn je na rozdíl od přímých vrtulových konkurentů dvěma proudovými motory. Zatímco stroj C-295M CASA, které používá česká armáda, přepraví něco málo přes 9 tun nákladu, KC-390 zvládne 26 tun, tedy více než pomyslný etalon této kategorie C-130 Hercules. Právě Portugalsko si stroje KC-390 zvolilo jako náhradu za letouny Hercules.

Přepravit zvládne 80 vojáků s plnou výstrojí nebo 60 výsadkářů. Stroje lze přestavět i na létající sanitky (74 nosítek) s jednotkami intenzivní péče. Pro srovnání do menšího taktického letounu CASA se vejde 66 vojáků, 46 výsadkářů a v případě zdravotnické přestavby 24 nosítek.

První vzlet prototypu Embraeru proběhl v roce 2015. Brazilské letectvo převzalo první kus v září 2019. Jde tedy o velmi mladý koncept, který chce výrobce dál rozvíjet. Ve Spojených státech, Británii a na Středním východě bude letoun nabízet ve spolupráci s americkým gigantem Boeing.

Na vývoji a výrobě letounu se podílí řada subdodavatelů, včetně české společnosti Aero Vodochody. Aero zodpovídá za vývoj a výrobu náběžné hrany křídla a za výrobu zadní části trupu, nákladní rampy a kabinových dveří. Letos v srpnu Aero odeslalo do Brazílie kompletní sadu dílů pro výrobu letounů pro portugalské vzdušné síly.

Aero má v Maďarsku velkou šanci uspět i se svým novým cvičným storjem L-39NG. Jen před pár dny maďarští elitní piloti stroj testovali na základně v Kecskemétu.



Modernizací prochází letectvo i pozemní síly

Maďarské vzdušné síly procházejí zásadní modernizací. Kromě transportních a tankovacích KC-390 nedávno pořídilo dva dopravní letouny Airbus A319 a dva menší stroje Falcon 7X. Jako náhradu za dosluhující transportní vrtulníky sovětské výroby Mil pak vybralo stroje Airbus H145M a Airbus H225M.



„Pokračuje kompletní modernizace vojenského vybavení, která se dotkne všech typů zbraní,“ konstatoval vládní zmocněnec Maróth.



Jako zatím poslední akvizici ohlásila Budapešť nákup raketového systému protivzdušné obrany NASAMS, který společně vyrábějí americká zbrojovka Raytheon a norský koncern Kongsberg. Kontrakt v hodnotě jedné miliardy dolarů (22 miliard korun) byl předběžně dojednán už v létě. Maďarská armáda by systém měla převzít v roce 2023.

Systém NASAMS je určen k ničení všech typů vzdušných cílů na střední vzdálenost - od stíhacích letadel, přes bitevní vrtulníky, drony až po leteckou munici. V současnosti jej v Evropě používají například armády v Litvě, Nizozemsku, Norsku či Španělsku. V Maďarsku nahradí systém sovětské výroby KUB, který je v provozu čtyři desítky let.

K ničení cílů využívá střely pozemní verzi letecké řízené střely AMRAAM, kterými jsou jinak vyzbrojeny i nadzvukové či bitevní letouny. Systém NASAMS byl v mezi devítkou nabízených systémů pro českou armádu. Ministerstvo obrany ale zvolilo izraelský systém SPYDER-MR.

Stranou modernizace nezůstaly ani pozemní síly maďarské armády. Zdaleka nejvyšší nedávno ohlášenou investicí je nákup 218 pásových obrněných vozidel pěchoty Lynx KF41 za 2 miliardy eur (50 miliard korun). Německý výrobce Rheinmetall se s vozidly uchází o velmi podobnou zakázku i v Česku.