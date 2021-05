Mi casa es su CASA. Armáda převzala ve Španělsku zbrusu nový letoun

Jde o první ze dvou nových letounů pro českou armádu, které ministerstvo obrany objednalo v prosinci 2019. Druhý dostane v létě a flotila transportních strojů se tak rozroste na šest.



„Doplníme flotilu čtyř letounů CASA, které máme už přes deset let a jsme s nimi spokojení,” řekl velitel Vzdušných sil Petr Mikulenka. Zbrusu nové letouny budou podle něj také náhradou za nedávno vyřazené letouny Jak-40.

„Kromě zajištění misí doma i v zahraničí jde o navýšení transportních kapacit i ohledem na nově budovaný 43. výsadkový pluk, pro který je letoun CASA základní platformou,” dodal.

Letoun CASA s označením C295MW má oproti předchozí verzi zvýšený výkon, vylepšené motory a je proti předchozím strojům vybaven také takzvanými „winglety“.



Jde o malé pomocné plochy na konci křídel, které zlepšují ovladatelnost stroje, pomáhají usměrňovat vzdušné víry, snižovat odpor během letu a tudíž i snižovat spotřebu paliva a zvyšovat dolet.

„Má modernější vybavení a jiné ovládání některých systémů. Jinak je zaškolení pro mě velmi snadné a trvá jen tři dny,” řekl zkušený pilot Miloš Domin. V zásadních věcech se podle něj letadlo chová shodně jako předchozí verze. „Necítím, že by se ovládalo jinak,” konstatoval.

S novým strojem přeletí do Česka i s kolegou už 17. května. V novém letounu to bude teprve jeho třetí let. „První byl přebírací, pak výcvikový let a let domů. Je to radost přivézt nové letadlo,” dodal.

Za dva nové transportní stroje CASA zaplatí ministerstvo obrany 2,3 miliardy korun s DPH. Podle Barbory Stoklasové ze sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany měly letouny, s jejichž nákupem armáda počítala až roce 2023, vyjít původně až na 3 miliardy korun.

C295 CASA Dvoumotorový turbovrtulový taktický transportní letoun pro krátké a střední vzdálenosti pro přepravu osob a materiálu. Česká armáda převzala od výrobce čtyři letouny v roce 2010. Kapacita je 66 osob nebo 46 výsadkářů s plnou výzbrojí. Letoun je možné rychle upravit pro evakuaci zraněných a nemocných na 24 nosítkách s odborným lékařským doprovodem nebo vybavit jednotkou intenzivní péče. Délka: 24,5 m

Rozpětí: 25,81 m

Výška: 8,66 m

Max.rychlost: 576 km/h

Max. vzlet. hmotnost: 23,2 t

Ces. rychlost: 480 km/h

Dolet: 5 630 km

Prak. dostup: 9 150 m

Posádka: 2 osoby

Užit. zatížení: 9,2 t

Španělský výrobce v roce 2019 Česku nabídl dva už prakticky vyrobené letouny za výrazně výhodnějších podmínek s tím, že je „ale potřeba jednat rychle“. „Ušetřili jsme, protože jsme využili nabídky koupit předpřipravená letadla, která měl Airbus už vyrobená,” uvedla.

Nabídka byla časově omezená, proto ministerstvo kývlo. „Jako v autosalonu – nejsou to předváděcí letouny, nejsou olétané, ale předvyrobené – prakticky jen trupy a my jsme si je nechali vybavit podle našich požadavků,” konstatoval Ondřej Henžlík, projektový manažer sekce vyzbrojování a akvizic.



Díky rychlejším vyjednáváním a uzavření smlouvy už v prosinci 2019 se podařilo nakonec cenu snížit o 500 milionů. Součástí kontraktu je i pořízení operačního vybavení, náhradních dílů nebo pozemního vybavení.



Dalších 360 milionů korun bude stát modernizace přístrojů a avioniky těch čtyř současných. „Česká strana se rozhodla pro modernizaci i předchozích čtyř letounů,” potvrdil Roberto Gonzalo, projektový manažer Airbus Defense and Space.

Na druhé straně na letišti v Seville shodou okolností už technici Airbusu pracují na modernizaci prvního staršího českého stroje CASA. Armáda chce, aby na konci příštího roku byla celá flotila šesti letounů vybavená stejnými moderními systémy.



Za předchozí čtyři letouny ale s celou řadou nadstandardní výbavy přitom obrana zaplatila zhruba 3,5 miliardy korun. České letectvo podle expertů od roku 2010 získalo asi nejlépe vybavené letouny tohoto typu ze všech tehdejších uživatelů. Sousední Polsko například stroje CASA pořizovalo za nižší cenu, ale pouze s minimální nezbytnou výbavou.

I přes počáteční technické potíže při zavádění do služby letouny CASA dosud nalétaly přes 15 tisíc letových hodin a přepravily přes 65 tisíc osob. Plní nejrůznější taktické úkoly, od výcviku přes dopravu materiálu i vojáků, ale podílejí se také na přepravě ústavních činitelů.

Jeden ze strojů je dlouhodobě od roku 2013 nasazen v misi MFO na Sinajském poloostrově. Stroj českých vzdušných sil tam přitom zajišťuje klíčové přepravní kapacity mise mezi jednotlivými základnami, ale také slouží pro pozorovací lety.