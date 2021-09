Zemřela novinářka Lenka Petrášová, věnovala se především zdravotnictví

Začínala v regionální kabelové televizi v Přerově, pak pomáhala založit noviny Hanácký informační týdeník. Po krátkém působení v Lidových novinách nastoupila v roce 1998 do Mladé fronty DNES, nejprve do regionální redakce, poté do celostátní.

Na svém profilu na sociální síti LinkedIn o sobě Petrášová napsala, že v MF DNES otevírala témata, která byla tabu.

Získala tři významná novinářská ocenění, dvě evropské ceny za zdravotnická témata a čestné uznání v Novinářské ceně Nadace Open Society Fund v roce 2013 za reportáže o „realitních hyenách“.

Od roku 2019 byla redaktorkou webu INFO.cz a pracovala v Czech NEWS Center v časopise Moje zdraví.

Petrášová pořádala a moderovala desítky seminářů a konferencí především pro pacientské organizace, lékaře a farmaceutické firmy, ale i řídila mezinárodní kulturní festival Wine&Art Prague. Deset let působila v neziskové organizaci Elpida, která se věnuje pomoci seniorům.