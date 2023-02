Bypass za půl milionu, operace hlavy za 300 tisíc, nabízí „e-shop“

Kampaň běží od pondělí 6. února. Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová popsala, že kampaň už před začátkem pojišťovna představila v užším kruhu představitelům odborné veřejnosti. „Z reakcí bylo zřejmé, že tento způsob komunikace a zejména upozornění na nákladnou péči ve srovnání s násobně nižší cenou za prevenci velmi vítají a považují za přínosnou. Se stejnými názory nejen od zdravotníků se setkáváme i v těchto dnech,“ popsala.

Podotkla, že za nejpodstatnější zdravotní pojišťovna považuje rozpoutat debatu o udržitelnosti zdravotního systému a zároveň upozornit na nutnost prevence. „V tomto duchu také odpovídáme i na případné dotazy k podstatě kampaně. Již v prvních dnech do fiktivního e-shopu se zdravotní péčí zavítalo několik tisíc lidí, zatím největší zájem vzbudily náklady na léčbu onkologických onemocnění,“ připojila Plívová.

„Reklama, která v rukavičkách sděluje, že kouření škodí zdraví, už nefunguje. Pokud chceme začít něco měnit, a v tomto případě nic menšího než uvažování lidí o svém zdraví a celém systému, museli jsme zvolit provokativnější formu,“ vysvětlil náměstek ředitele VZP pro služby klientům Ivan Duškov.

VZP zdůrazňuje, že v kampani jde o fiktivní e-shop, který má za cíl odkrýt skutečné ceny zákroků a lékařských výkonů. S kampaní by se měli primárně setkávat diváci televizí (34 procent prostoru), zhruba čtvrtina (26 procent) bude nasměřována do online, 17 procent do tisku, 12 procent je věnováno venkovním nosičům (OOH) a 11 % rozhlasovým spotům. Kampaň běží do konce března.

„Cena zdraví je nevyčíslitelná, je tím nejdražším, co máme. Vyčíslit se ale dají ceny zákroků a stejně tak velmi dobře víme, jaké jsou náklady na preventivní vyšetření. Asi není třeba zdůrazňovat, že oproti nákladné léčbě jde o zanedbatelné položky,“ poznamenal Duškov.

Součástí kampaně je upozornění na tento propastný rozdíl. V e-shopu je možné zjistit orientační ceny vybraných zákroků, seznámit se s riziky, která při jejich podstoupení hrozí, a v neposlední řadě i možnosti, jak jim předejít.

Z dlouhodobého hlediska bude podle VZP nezbytné posílit roli prevence, která systému šetří rostoucí náklady v souvislosti se stárnutím populace, vstupem nákladnějších léčivých přípravků i moderních technologií. VZP se tak podle tiskové zprávy touto kampaní hlásí ke své společenské odpovědnosti, směřující k edukaci široké veřejnosti o udržitelnosti systému a podpoře zodpovědného chování občanů vůči svému zdraví.

„Neděláme si iluze, že přes noc změníme životní styl poloviny Čechů. Ale i když se nám podaří přesvědčit jen jednotky procent, znamená to desítky tisíc lidí v lepší kondici a pro systém miliardy korun,“ vypočetl Duškov.

„Neříkáme, že by lidé neměli péči čerpat, naopak je nabádáme, ať využijí možností prevence. Chceme, aby přemýšleli o svém zdraví i celém systému, který zkrátka není perpetuum mobile,“ upozornil.

Idea kampaně založená na nabídce pořízení zdraví v e-shopu vychází podle zdravotní pojišťovny z faktu, že jsou Češi přeborníky v nakupování na internetu. Koncept také umožňuje na jednoduchém principu ukázat rozdíl mezi nákladnou léčbou a cenou prevence.

„Zdravě fungující zdravotní systém je nesmírně důležitý pro budoucnost každého z nás. Proto doufáme, že tato kampaň odstartuje nezbytnou debatu v podobě překvapení, zájmu a nutných informací,“ poznamenal Leonard Savage, kreativní ředitel agentury McCann Prague, která stojí za kreativní stránkou kampaně.

Doplnil, že při spolupráci s VZP agenturu kreativita pohání k jedinému společnému cíli – pomoci naší společnosti porozumět faktu, že čím lépe se k našemu zdravotnímu systému budeme chovat, tím lépe se systém pak postará o nás. „Touto perspektivou by měl každý vnímat toto kritické téma,“ upozornil Savage.

VZP nyní hodlá většinu prostředků určených na komunikaci, investovat do zvyšování zdravotní gramotnosti.