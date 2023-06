Nakazil covidem české sportovce na OH v Tokiu? Lékař s žalobou neuspěl

Předmětem sporu byly čtyři články z července a srpna 2021. Lékař Vlastimil Voráček byl podle nich prvním nakaženým Čechem z výpravy na OH v Tokiu. Stručně shrnuto: před cestou přišel do styku se třemi na covid pozitivními lidmi, v letadle si sundal roušku, bez ní pak na palubě chodil mezi lidmi a konverzoval s nimi.

V dějišti her se následně nákaza objevila u dalších lidí, z nichž část letěla s ním. Covid-19 znemožnil start na hrách plážovým volejbalistkám Markétě Nausch Slukové a Barboře Hermannové, cyklistovi Michalu Schlegelovi a stolnímu tenistovi Pavlu Širučkovi. Jiným sportovcům, třeba beachvolejbalistům, soutěžení zkomplikoval.

Žalobce Voráček se čtvrtečního jednání před odvolacím senátem Městského soudu v Praze nezúčastnil. Už dříve opakovaně namítal, že články byly namířeny proti jeho osobě, že jsou neobjektivní a že se ho snaží vylíčit jako neodpovědného, sobeckého člověka, který letěl na olympiádu a neabsolvoval očkování.

„Chtěl bych konstatovat, že ohledně olympijských her v Tokiu byly zadány určité předpoklady organizátory her, podle kterých se může sportovec a doprovod účastnit. Očkování bylo zadané jako dobrovolné,“ zdůraznil v prohlášení pro média poté, co se předloni začalo o kauze psát.

„Úmyslem nebylo poškodit pana Voráčka. Informace v prvním článku ohledně první pozitivně testované osoby byly ověřeny od člena Českého olympijského výboru. Další článek reagoval na výsledky šetření krajské hygienické stanice. Redaktoři se vyhnuli jakýmkoliv excesivním hodnocením. Články byly věcné, kde měly uvést informace ve prospěch žalobce, tam je uvedly,“ řekl právní zástupce vydavatelství Michal Nohel.

Veřejný zájem? Ano, míní soud

Voráček se u soudu domáhal odstranění sporných článků a zamezení jejich dalšího zveřejňování či šíření. Chtěl omluvu zveřejněnou na portálu Seznam Zprávy a další učiněnou doporučeným dopisem. Požadoval také zaplacení zadostiučinění ve výši půl milionu korun.

Soudci však veškeré jeho požadavky zamítli. „Pohlížíme na žalobce jako na osobu veřejného zájmu, která musí snášet větší míru veřejné kritiky než jiní občané. A to minimálně od okamžiku, kdy jako člen české olympijské výpravy nastoupil do vládního speciálu vypraveného za účelem přepravy tohoto týmu na letní olympijské hry v Tokiu,“ uvedla po vyhlášení rozsudku soudkyně zpravodajka Lucie Bičáková.

Pokud byl Voráček jako člen olympijského týmu po příletu do Tokia pozitivně testován na covid a následně byly pozitivně testovány i další osoby, včetně sportovců, kteří s ním letěli v letadle, stává se podle názoru soudu informace o tom, zda lékař byl či nebyl očkován proti covidu, informací ve veřejném zájmu.

„Veřejnost tehdy jistě zajímalo, jak se mohlo stát, že se na palubě vládního speciálu zřejmě rozšířila nákaza. Očkování bylo tehdy celosvětově doporučované a žalobce ho mohl jako lékař absolvovat přednostně,“ připomněla soudkyně. Dodala, že novináři Voráčka před vydáním článků kontaktovali, aby se k věci vyjádřil, ale ten tak neučinil.

Podstatné skutečnosti uvedené v článcích podle soudu vycházely z pravdivých informací. „Žalobce byl prvním členem českého olympijského týmu pozitivně testovaným na covid-19. Nebyl proti této nemoci očkován, ač mohl být, a nedodržoval v letadle hygienická opatření,“ shrnula soudkyně.

Voráček může proti pravomocnému rozsudku podat dovolání k Nejvyššímu soudu.