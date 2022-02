Soud nařídil, aby se Xaver Veselý omluvil exřediteli Novy Železnému

V květnu 2020 po zvolení Xavera Veselého do Rady ČT zveřejnil moderátor veřejnoprávní televize Jakub Železný na Twitteru příspěveks tím, že se mu ten den nějak vybavil „nejbizarnější člověk z dějin našich médií“ – spisovatel a agent StB Miroslav Mráz, který si dal pseudonym Xaver.

Veselý na to reagoval v rozhovoru pro web Expres.cz slovy: „Viděl jsem to, zamrzelo mě to, ale že bych se nad tím pozastavoval? Je mi to fakt jedno. Vím, že on si pan Železný prožil svoje v okamžiku, kdy schytával za svého otce desetimiliardovou arbitráž, kterou jsme platili my všichni jejich rodině, takže myslím, že má v sobě také spoustu bolístek. Neprávem to schytává, chápu, že si potřebuje někde vypustit páru.“

Výrok o placení miliard Železného rodině rozhněval moderátorova otce a někdejšího ředitele Novy Vladimíra Železného. Veselého zažaloval. A nyní u první instance částečně uspěl.

„Žalovaný (Lubomír Veselý) je povinen doručit do deseti dnů od právní moci rozsudku žalobci (Vladimíru Železnému) vlastnoručně podepsaný osobní omluvný dopis s textem: Vážený pane PhDr. Vladimíre Železný, velice se Vám omlouvám za nepravdivé informace o Vaší osobě a Vaší rodině, které jsem zveřejnil jako reakci na tweet Vašeho syna, pana Jakuba Železného, ze dne 27. 5. 2020, kdy jsem uvedl, že my všichni jsme rodině pana Jakuba Železného platili desetimiliardovou arbitráž. Uvedená informace byla nepravdivá. Podpis Bc. Lubomír Veselý,“ rozhodla v rozsudku samosoudkyně Šárka Malíková Petříčková.

Na základě listinných důkazů, mezi kterými byla i zpráva parlamentní vyšetřovací komise, dospěl soud k tomu, že Vladimír Železný nebyl aktivním účastníkem desetimiliardové arbitráže kolem TV Nova a prohru státu v tomto sporu nezavinil.

„V tomto řízení bylo prokázáno, že jde o nepravdivý výrok, který zasáhl do práv žalobce,“ konstatovala soudkyně.

Železný žádal od Veselého uveřejnění série omluv v nejčtenějších denících i v hlavním vysílacím čase České televize a Novy. Soud však tyto jeho požadavky zamítl, přiznal mu jen omluvu dopisem, jejíž text oproti žalobě o něco zkrátil.

Žalobce ani žalovaný se vyhlášení rozsudku nezúčastnili. Zastupovali je advokáti. Obě strany mají možnost podat odvolání.

Česká republika prohrála arbitráž o Novu v roce 2003. Rozhodl o tom odvolací soud ve Stockholmu. Americké společnosti CME musel stát zaplatit přes deset miliard korun. Spory kolem nejsledovanější české komerční televize vypukly v létě roku 1999 poté, co se Vladimír Železný rozešel ve zlém se svými tehdejšími americkými partnery.