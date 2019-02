The New York Times zachraňuje digitální předplatné

17:00 , aktualizováno 17:00

Americkému listu The New York Times přibylo v posledních třech měsících roku 2018 nejvíce digitálních předplatitelů od volebního období v roce 2016. Oznámila to ve středu společnost New York Times Company, která 167 let starý list vydává.