Nová aplikace NewtonOne upozorní na neobvyklé zmínky a ze zpráv vytvoří příběh

Moderní verze NewtonOne využívá podle tiskové zprávy umělou inteligenci, která se učí, jak uživatelům práci s aplikací co nejvíce zpříjemnit a zároveň šetřit jejich čas.

„Příkladem je chytrý našeptávač ve vyhledávacím okně, který uživateli nabídne přesně to, co by ho mohlo nejvíc zajímat, na základě předchozích dotazů. Čím více s nástrojem pracujete, tím více vás poznává a zjednodušuje vám práci,“ popsal Innovation Manager společnosti Newton Media Michal Hroneš.

Jednou z hlavních novinek NewtonOne je pokročilý alerting, který nepřetržitě vyhodnocuje výstupy v médiích a na sociálních sítích a dokáže uživatele upozornit na neobvyklé výkyvy. Například okamžitě odhalí větší množství zmínek ke sledovanému tématu nebo prudký nárůst negativních ohlasů. Alerty chodí jako upozornění na e-mail či mobilní telefon. Upozornění je možné nastavit nejen na klíčová slova, ale i výstupy konkrétního autora, influencera či vybrané médium.

Práci s velkými balíky dat zase usnadní chytrá filtrační pravidla. Aplikace se naučí, podle jakého klíče uživatel řadí příspěvky do kategorií, a poté už bude řazení provádět automaticky. Výstupy monitoringu jsou tak kvalitnější a uživatel dostává právě ty informace, které potřebuje.

Inovací prošel také dashboard pro analýzu dat. Díky záložkám je přehlednější a uživatelé mohou snadno porovnat větší množství témat a na pár kliknutí tak srovnat kvalitu výstupů z médií či sociálních sítí. Výsledky lze navíc jednoduše sdílet.

Ze zpráv vytvoří příběh

Nový nástroj pojmenovaný Události pak umí spojit jednotlivé zprávy z médií tak, že z nich okamžitě poskládá aktuální příběh.

„Aplikace na základě klíčových slov vytvoří shluky podobných zpráv, které se všechny týkají jedné události v průběhu jednoho až několika dní. Uživatel se tak lépe orientuje v daném tématu a je schopen vysledovat, jak například vybraná kauza vznikla a dále se vyvíjela v čase,“ prozradil Hroneš.

Novinkou v aplikaci NewtonOne je i databáze novinářů s kontakty a profily na sociálních sítích s dosahem, historií a cílovými skupinami.