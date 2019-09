Vyzkoušejte iDNES Premium, je skvělé, říká šéf vydavatelství MAFRA Štěpán Košík

V říjnu uplyne šest let od chvíle, kdy se stal Agrofert vlastníkem vydavatelství MAFRA. Vy jste byl od samého počátku u toho. Jaké byly pro vydavatelství nejdůležitější momenty posledních šesti let?

Začnu samozřejmě tím, že dnes jsme nejsilnější mediální skupinou v České republice s nejširším portfoliem. Ale byla to dlouhá a postupná cesta. Na začátku bylo nutné firmu zásadně zefektivnit, což se neobešlo bez hluboké restrukturalizace. Museli jsme například zásadně stabilizovat hospodaření tiskáren a celá tato komplexní operace trvala bezmála rok.

Pak přišly na řadu hlavní produkty. Obohatili jsme naše klíčové deníkové tituly Mladá fronta DNES a Lidové noviny o nové magazíny a přišli jsme s konceptem „Každý den k novinám časopis zdarma“, kterým jsme – jak se ukázalo později – inspirovali i naše konkurenty. Z toho mám velkou radost, protože chci, aby MAFRA byla inovátorem celého mediálního trhu. Platí také, že v té době jsme obecně dost investovali do obsahu, abychom čtenářům přinesli vždy něco navíc.

Nezapomínali jsme ale ani na akvizice. Koupili jsme třeba konzultační a marketingovou společnost Acomware, projekt emimino, vstoupili jsme do skupiny Ticketportal. Restrukturalizovali jsme také v zahraničí, protože už od roku 2013 spadá do našeho portfolia slovenský vydavatel Hospodárských novin, který od roku 2015 nese název MAFRA Slovakia. Tam jsme také odvedli velký kus práce, když se nám podařilo například rozšířit portfolio časopisů i v segmentech, kde jsme na Slovensku dříve nebyli. Firmu jsme převzali jako ztrátovou a teď MAFRA Slovakia dobře funguje na podobném půdorysu, jaký máme v Česku.

Loni MAFRA oznámila nákup vydavatelského domu Bauer Media. Proč došlo k této velké akvizici?

Z mého pohledu měla MAFRA dlouhodobě bolavé místo právě na trhu s časopisy. Úspěch časopisu Téma, který jsme sami postavili a uvedli na trh v roce 2014, přičemž dnes je nejúspěšnějším časopisem ve své kategorii, nám ukázal, že je to velmi důležitý pilíř v naší strategii. Proto jsem rád, že se nám podařilo Bauer Media s jeho skvělým portfoliem časopisů získat a převzít pozici lídra trhu.

Teď disponujeme škálou produktů, které nám umožňuje přicházet s dalšími inovativními produkty, jaké se od lídra trhu právem očekávají. No, a poslední inovace, o které bych dnes rád promluvil, bude v sobě obsahovat logiku, s kterou jsme naše akvizice v předchozích letech dělali, a nyní budou dávat o řád vyšší smysl.

Jakým směrem teď MAFRA ve svém rozvoji půjde?

Teď přicházíme na trh s novým produktem, kterým chceme oslovit digitální konzumenty zpravodajství a zábavy. Připravili jsme pro ně nabídku toho nejlepšího, co lze z obsahu najít v mnoha našich titulech. Ale protože víme, že lidé dnes nemají čas probírat se vším, co je k dispozici, vybrali jsme jen to nejlepší a nejzajímavější a doplnili to o zcela exkluzivní materiály a další porci inteligentní zábavy. To vše čtenáři najdou na portálu iDNES.cz pod názvem iDNES Premium.

Znamená to, že se bude za tuto službu platit?

V první fázi ne, bude zde období, kdy si mohou naši čtenáři iDNES Premium vyzkoušet. Později ano, ale částka nebude čtenáře bolet, uvažujeme na měsíční bázi o opravdu mírné ceně, tudíž žádný velký zásah do peněženky to nebude.

Jaké výhody bude mít členství v „klubu“ iDNES Premium?

Kromě exkluzivní nabídky článků, reportáží či rozhovorů z produkce celého vydavatelství MAFRA, budou mít čtenáři volný přístup k zajímavým audioknihám, e-knihám a tištěným knihám, budou moci sledovat filmy a připravili jsme pro ně i širokou nabídku vstupenek na zajímavé kulturní akce. Za zásadní výhodou členství v iDNES Premium považuji i to, že čtenář získá zdarma digitální předplatné jednoho z našich hlavních titulů. Bude si moci vybrat z Mladé fronty Dnes, Lidových novin a časopisu Téma.

Budete rozdávat vstupenky zdarma?

Zdarma určitě ne, ale členové klubu iDNES Premium budou mít možnost dostat se ke vstupenkám, k nimž by se jinak dostali jen těžko. Budou mít třeba příležitost zakoupit vstupenky na vybrané koncerty nebo akce v přednostním prodeji, než půjdou do distribuce oficiálně, budeme mít v nabídce vstupenky s různými benefity – ať už je to exkluzivní místo nebo třeba setkání s účinkujícími – a podle mého názoru bude populární i možnost získat vstupenky na akcii, která už je jinde vyprodaná. To vše nám umožňuje Ticketportal, do kterého jsme vstoupili v roce 2017.

Jak vznikl nápad nabídnout čtenářům iDNES Premium?

Trochu jsme se inspirovali v zahraničí, ale velkou část jsme si vyvinuli sami. Sbírali jsme zkušenosti těch nejlepších v Evropě i v Americe. Výsledkem je unikátní koncept, který zatím nikde jinde ve světě nefunguje. Produkt Premium jsme rozšířili o exkluzivní informace a kvalitní zábavy pro čtenáře, kteří si váží svého času. Budeme přinášet jen to, co stojí za to číst, co stojí za to vidět, co stojí za to slyšet. Ušetříme čtenářům spoustu času. Takže jim tento zážitek vybereme a doporučíme našimi skvělými novináři a odborníky v dané oblasti, ale zároveň jim ho budeme schopni na jedno, dvě kliknutí zprostředkovat, navíc exkluzivně. V tom vidíme největší hodnotu.

Co od iDNES Premium očekáváte?

Doufám, že tato naše průkopnická aktivita spojení obsahu a zprostředkování zážitků našim čtenářům bude úspěšná, prostě udělá lidem radost, v něčem jim usnadní život, ušetří čas, rozšíří záběr. No a my se naučíme s našimi čtenáři a diváky lépe komunikovat, ne jen jednosměrně, jak je to v novinách, časopisech a na iDNES.cz, ale že budeme zájmům našich čtenářů lépe rozumět a lépe reagovat na jejich zájmy, abychom jim mohli přinášet přesně to čtení a zábavu, o něž mají skutečně zájem.

Placený exkluzivní obsah je světovým trendem, který není naprostou novinkou ani na českém trhu. Proč s iDNES Premium přichází MAFRA právě teď?

V uplynulých pětadvaceti letech prošla média dramatickou, možná dokonce revoluční proměnou. Nástup internetu byl nejprve nenápadný, ale postupně změnil vše, co v mediálním byznysu děláme. Proměnila se nejen samotná média, ale i reklamní trh. Na to vše musíme rychle reagovat, přičemž platí, že nesměřujeme k žádnému pevnému uspořádání, protože technologie přinášejí permanentní změny. I v mediálním byznysu však pořád platí, že pro správný produkt musí trh dozrát. A podle nás už český mediální trh dozrál pro iDNES Premium. Čtenáři si prostě už zvykli konzumovat informace a zábavu na počítačích, na tabletech a na telefonech. A co je pro nás velmi důležité, už nemají problém po telefonu ani platit. To je ten zlomový okamžik. Češi se už internetu nebojí.

Řekl jste, že pro iDNES Premium jste sbírali zkušenosti také v zahraničí. Kde konkrétně jste se inspirovali a co jste tam viděli?

Byli jsme například v německém vydavatelství Axel Springer, které je lídrem na několika evropských trzích. Viděli jsme jak s placeným onlinem pracují v největším deníku Bild, kde už mají asi 500 tisíc předplatitelů webové verze. Inspirující byl i Die Welt, kde propojili papír, web i televizní vysílání do jednoho. Bylo zajímavé se poučit z chyb, které udělali a naopak načerpat zkušenosti s tím, jak s jejich čtenáři pracují nyní. Jak mění nabídku v průběhu dne, jak už mají vyzkoušené, které informace čtenáři ocení.

Navštívili jsme samozřejmě i Spojené státy, kde asi nejprogresivnější byla firma Axios, která už vytváří web pouze pro mobilní telefony, rozesílá zhruba 600 tisíc newsletterů denně a specializuje se na přesně cílené zpravodajství. Celkem jsme viděli asi deset vydavatelství a všude nám říkali v podstatě to samé. Začněte s tím.

MAFRA dnes jen svými tištěnými tituly pravidelně osloví 3,5 milionu čtenářů, co ji řadí na špici mediálních skupin. Chystáte v rámci dlouhodobého rozvoje další akvizice?

Z toho, o čem mluvím, jasně vyplývá, že se náš rozvoj nemůže zastavit a do toho patří i akvizice. V tuto chvíli mohu prozradit, že naše akviziční pozornost směřuje do oblastí na rozhraní media a zábava.

Na začátku jsme zmínili, že vydavatelství MAFRA vedete už šest let. Přitom je to vaše první angažmá v mediích. Je něco, co byste z dnešního pohledu v těch uplynulých šesti letech udělal jinak?

Jestliže něco hodnotíte retrospektivně, vždy máte dojem, že jste to mohli udělat rychleji, to platí i tady. Žádných zásadních chyb jsme se nedopustili. Naši strategii se daří naplňovat a mediální skupina MAFRA je v dobré kondici, o čemž nejlépe svědčí její pozice na trhu. A teď bych si nejvíc přál, aby si každý náš čtenář i divák vyzkoušel iDNES Premium, protože je to skvělá věc.