iDNES Premium už používá 150 tisíc lidí. Cena nebude mít konkurenci

„Protože víme, že lidé dnes nemají čas probírat se vším, co je k dispozici, vybrali jsme jen to nejlepší a nejzajímavější a doplnili to o zcela exkluzivní materiály a další porci zábavy. To vše čtenáři najdou na portálu iDNES.cz pod názvem iDNES Premium,“ popsal v rozhovoru při spuštění iDNES Premium předseda představenstva vydavatelství MAFRA Štěpán Košík.

V prémiovém režimu jsme za měsíc vydali k šesti stovkám článků. Ten zatím nejčtenější souvisí s nedávným úmrtím Karla Gotta Zamilovanost přišla postupně. Karel mě dlouho dobýval, vzpomínala Gottová. Článek zároveň přivedl nejvíce čtenářů k registraci v prémiovém klubu. Výrazné zastoupení mají ve statistikách nového projektu sport i zajímavá zdravotní témata.

Svým rozsahem nemá služba na trhu konkurenci. Unikátní je přednostní prodej a soutěže o exkluzivní vstupenky na jinak většinou vyprodané koncerty světových hvězd a mimořádné kulturní akce. Členové iDNES Premium už takto nakoupili vstupenky za více než 10 milionů korun.

Kromě exkluzivní nabídky článků, reportáží či rozhovorů z produkce celého vydavatelství MAFRA mají uživatelé iDNES Premium volný přístup k dalším exkluzivním výhodám. Každý týden nabízíme ke zhlédnutí kultovní filmy, e-knihy i audiknihy zdarma. Premiovou službu doplňuje digitální předplatné jednoho z titulů vydavatelství MAFRA ve formě digitální čtečky deníku MF DNES, Lidových novin nebo týdeníku Téma.

Klub iDNES Premium můžete využívat zcela zdarma a bez jakýchkoli závazků do konce listopadu. Pokud se do tohoto termínu zaregistrujete a budete chtít využívat všechny výhody i nadále, zaplatíte na českém trhu naprosto bezkonkurenční cenu 39 korun měsíčně.

Členové iDNES Premium se navíc můžou těšit na další novinky. Vydavatelství MAFRA plánuje rozšířit nabídku svých tištěných titulů nabízených digitálně zdarma v rámci služby. Rozšíří rovněž nabídku výhodných nákupů.