Vítejte v klubu iDNES Premium. Exkluzivní texty a zábava jsou tady!

iDNES Premium v této podobě vzniká jako první exkluzivní klub v České republice. Nabídne vám prémiové články, analýzy, komentáře, obsáhlé rozhovory, spotřebitelské testy, atraktivní reportáže. Obsah přináší to nejlepší z titulů vydavatelství Mafra, od deníků, přes časopisy až po luxusní magazíny, a k tomu se servírují unikátní články a videa připravené speciálně pro nový projekt.



A navíc iDNES Premium nabízí spoustu skvělé zábavy, ke které se jinak než v iDNES Premiu nelze dostat.

„Reagujeme na potřeby trhu, kdy naši čtenáři stále víc volají po tom, aby měli možnost mít od skutečných profesionálů výběr toho nejlepšího čtení spojený s tou nejlepší možnou zábavou. Už dlouho zaznamenáváme požadavky například na to, abychom dokázali přinést ty nejpřesnější a nejzajímavější informace o velkých koncertech, k tomu poskytli praktické rady a zároveň i zajistili ta nejlepší místa. Čtenáři po nás chtějí, abychom jim zkrátka poskytli kompletní servis. A umožnili jim například i setkání se světovými hvězdami, které u nás vystupují. Proto jsme se rozhodli spojit svět informací a zábavy do jednoho,“ vysvětluje předseda představenstva společnosti MAFRA, Štěpán Košík.

Soupis exkluzivních možností je už nyní dlouhý, a postupně bude ještě dál narůstat.

Registrovaní členové klubu iDNES Premium dostanou přístup k přednostnímu nákupu vstupenek na koncerty a sportovní akce, slevy na vstupné a exkluzivní odměny. Dále digitální předplatné v hodnotě 3 348 Kč ročně, možnost sledovat online kultovní filmy, získat knihy za zvýhodněnou cenu či úplně zdarma, a k tomu všemu ještě odměnu 100 Kč za dobití kreditu u MOBIL.CZ.

Oblíbení autoři z tištěných titulů

„Naše redakce napříč celým portfoliem budou denně vytvářet obsah nad rámec tržního standardu, který čtenáři dosud na internetu nenacházeli: rozhovory, spotřebitelské testy, analýzy a komentáře,“ připomíná ředitel obsahu MAFRY František Nachtigall.

Na webových stránkách čtenáři najdou texty svých oblíbených autorů, které dosud znali především z tištěných titulů. Můžete se těšit na reportáže Martina Moravce, zahraničně-politické analýzy Milana Vodičky, či na rozhovory z časopisu Téma. Členům klubu iDNES Premium se otevírá i přístup do prémiové sekce webu Lidovky.cz, kde budou vycházet například oblíbené sloupky Poslední slovo od autorů Ondřeje Neffa, Petrušky Šustrové či Jiřího Hanáka.

Investice do kvalitního obsahu na internetu jsou celosvětovým trendem. Mediální skupina Mafra se inspirovala úspěšnými projekty v Británii, Německu, USA, ale například i v Polsku. Exkluzivní obsah britského Financial Times, amerických New York Times, či německé Die Welt, už dnes čtou statisíce lidí.

Klub iDNES Premium je až do konce listopadu otevřený všem čtenářům zdarma. Pojďte si otestovat členství na zkoušku.

Svět kvalitního čtení a exkluzivní zábavy se otevírá! Vstupte zde.