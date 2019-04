Česká televize věnuje kandidátům do europarlamentu hodiny vysílání

15:00 , aktualizováno 15:00

Česká televize poskytne všem subjektům zaregistrovaným do květnových voleb do Evropského parlamentu minimálně čtrnáct hodin vysílacího času. Spoty kandidujících stran, hnutí a koalic bude vysílat od středy 8. do 22. května na programech ČT1 a ČT2, oznámila veřejnoprávní stanice v tiskové zprávě.