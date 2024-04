Vítr po celém Česku lámal stromy a zastavil vlaky. Poryvy shodily i posed

Všechny události se obešly bez zranění. Hasiči to uvedli na síti X. Energetici zaznamenali kvůli silnému větru jednu poruchu na vedení vysokého napětí na Trutnovsku.

Královehradečtí hasiči odstranili přes noc 17 stromů spadlých na silnice. Nejvíc zásahů měli na Trutnovsku a Královéhradecku. U Podhradí na Jičínsku odstraňovali spadlý posed. U Studnice na Náchodsku najel vlak bez cestujících do spadlého stromu. Další zásahy měli například v Borohrádku na Rychnovsku, v Jestřebí a ve Vysokově na Náchodsku, v Dětenicích a Sekeřicích na Jičínsku, či ve Dvoře Králové nad Labem.

V souvislosti se silným větrem hasiči v Karlovarském kraji v průběhu noci zasahovali u 23 událostí. „Z toho jednou se jednalo o zajištění volně položených plechů na střeše, v Sokolově bylo nutné odříznout spadlou lampu veřejného osvětlení, ostatní události byly odstranění spadlého stromu na komunikaci,“ upřesil Martin Kasal, mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Všechny události se obešly bez zranění. Na odstranění následků poryvů větru se podílelo třináct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.

Silný vítr poničil stožáry a stany připravené na fanouškovský festival před pardubickým zimním stadionem, kde dnes začíná finále hokejové extraligy.

Ve středních Čechách téměř sto případů

Hasičům ve středních Čechách v noci přibylo výjezdů kvůli silnému větru. Zasahovali téměř u stovky případů, většinou to byly spadlé stromy, informovali krajští hasiči v úterý ráno na síti X. Větrné počasí způsobilo problémy i na železnici.

Od pondělních 19:00 do dnešních 8:00 hasiči v regionu vyjížděli k 98 případům. „Většinu událostí – dvaaosmdesát, tvořily stromy, které popadaly vlivem silného větru,“ uvedli.

Popadané stromy také zastavily provoz vlaků na železniční trati Praha - Benešov v úseku mezi Čerčany a Benešovem, poničily i trakční vedení. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu, omezení předpokládají do 12:30. Mezi Prahou a Benešovem byly zrušeny dálkové vlaky, do Čerčan doporučuje dopravce použít osobní vlaky a z Čerčan do Benešova pak náhradní autobusovou dopravu.

V úterý by měl vát mírný západní vítr o rychlosti 15 až 25 kilometrů v hodině. V nárazech by mohl mít rychlost až 55 kilometrů v hodině. K večeru by měl vítr slábnout, uvedli meteorologové.