Rozbředlý sníh komplikuje dopravu. Tisíce domácností jsou bez elektřiny

Kvůli silnému větru a sněžení eviduje E.ON více než 41 tisíc odběrných míst bez elektřiny. Jedná se o poruchy v Jihočeském, Jihomoravském i Zlínském kraji a na Vysočině. Informoval mluvčí distribuční společnosti Roman Šperňák.

„Poruchy způsobily popadané větve nebo i těžký mokrý sníh, což poškodilo vedení“ uvedl s tím, že energetici od rána v terénu intenzivně pracují na obnovení dodávek elektřiny.

Výpadky se týkají především okresů Jindřichův Hradec, Prachatice, Písek, Strakonice, Tábor, České Budějovice, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Prostějov, Uherské Hradiště, Zlín, Blansko, Brno Venkov a Vyškov.

Hasiči na Vysočině vyjížděli od půlnoci do dnešního rána ke 120 zásahům, které způsobil silný vítr. „Je to nejhorší, co nás zatím tuto zimu potkalo. Tvoří se závěje a jakmile to projedeme, za chvíli je na silnici sníh znovu. Platí to pro celý kraj a v terénu máme všechnu techniku,“ uvedl.

V Jeseníkách vyhlásili záchranáři třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Riziko uvolnění lavin je kvůli vydatnému sněžení značné, jelikož za posledních 48 hodin v Jeseníkách napadlo 25 centimetrů sněhu. Lidé by neměli vstupovat na svahy, jejichž sklon převyšuje 30 stupňů. Informaci poskytl web Horské služby Jeseníky.

Výstraha platí v Jeseníkách pro lavinové katastry, které však leží mimo turistické cesty a je tam zákaz vstupu. Návštěvníkům na vyznačených trasách riziko lavin nehrozí. Třetí stupeň lavinového nebezpečí, který odborníci považují za nejzrádnější, platí také v Krkonoších.

Podle předpovědi meteorologů má nadále sněžit nebo i pršet. Odpoledne mají srážky přestávat. „Je to kalamita, pokud někdo nemusí nikam jezdit, tak ať raději vůbec nevyjíždí,“ uvedl Hubený. Dálnici D1 by měli řidiči opustit na sjezdech 141 a 134, aby se vyhnuli uzavřenému úseku.

Vlivem větru se tvoří sněhové jazyky

Hasiči na Vysočině většinou odstraňovali popadané stromy. „Nejvíce práce jsme měli na Havlíčkobrodsku,“ uvedla mluvčí hasičů na Vysočině Petra Musilová.

Na mnoha silnicích ve výše položených oblastech na východě Čech leží sníh. Většinou je rozbředlý, někde tvoří i uježděnou vrstvu a může být zledovatělý. Vlivem větru se také tvoří sněhové jazyky.

Podle Centra dopravních informací je na silnici I/37 mezi Rohoznou a Trhovou Kamenicí na Chrudimsku ledovka, blokují ji uvízlé kamiony a policie komunikaci uzavřela. Kvůli zaplavené vozovce je také zavřená silnice mezi Třebechovicemi pod Orebem a Krňovicemi na Královéhradecku.

Sněžení bude pokračovat

Řidiči by měli být opatrní zvláště v horských úsecích Krkonoš a Orlických hor. Sněhové jazyky silničáři hlásí také z oblasti Hlinska, Lanškrouna, Litomyšle, Poličky nebo Skutče. V Železných horách jsou místy na menších silnicích popadané stromy, průjezd je ale možný.

V sobotu ráno bylo na východě Čech zataženo, často foukal silný až nárazový vítr. Na mnoha místech sněžilo nebo se vyskytovaly sněhové přeháňky. Teploty se pohybovaly mezi minus šest a plus dvěma stupni. Pode meteorologů bude sněžení pokračovat i dnes, na horách může napadnout pět až 30 centimetrů sněhu a dál budou vznikat sněhové jazyky a závěje.

HZS Královéhradeckého kraje @hzskhk Ranní nehoda kamionu na D11 ve směru Hradce Králové > Praha omezuje dopravu kolem 73. km, nikdo nebyl zraněn. Z proražené nádrže unikla nafta, hasiči okolí i samotný vůz zabezpečili a operační středisko vyrozumělo příslušné orgány ochrany ŽP. Vyproštění provede odborná firma. https://t.co/gz21kP8GQH oblíbit odpovědět

Na středočeských silnicích leží zbytky rozbředlého sněhu, řidiči by měli jet opatrně i na hlavních tazích. Místy se objevuje ledovka a také silný nárazový vítr. Do terénu vyjela téměř veškerá technika, vyplynulo z informací cestářů.

„Silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností,“ řekla mluvčí středočeských krajských silničářů Petra Kučerová. Podle webu Ředitelství silnic a dálnic by měli být motoristé obezřetní například na Kutnohorsku, kde je na silnici I/2 ledovka.

Ve středních Čechách je dnes ráno zataženo, objevují se dešťové nebo sněhové přeháňky. Teploty jsou od minus jednoho do dvou stupňů Celsia.

Vzedmuté Labe, sníh a popadané stromy

Dopravu na severu Čech komplikuje sněžení, popadané stromy, ale také voda. Kvůli vzedmutému Labi rozhodli v Děčíně už v pátek večer uzavřít silnici do Dolního Žlebu, uvedla na webu města jeho mluvčí Romana Silvarová. Silnice vede těsně na úrovni Labe, i za sucha je téměř na úrovni vody, voda tak komunikaci zaplavuje při každém silnějším dešti. Do Dolního Žlebu se lidé dostanou jen vlakem. Hadina Labe byla v sobotu ráno v Děčíně na 412 centimetrech, těsně nad hranicí prvního povodňového stupně, a klesá.

Dopravu v Libereckém a Ústeckém kraji zkomplikoval i silný vítr a popadané stromy, neprůjezdná je na Mostecku silnice třetí třídy v Horním Jiřetíně, v Krkonoších zase spadlý strom zastavil ráno provoz na železniční trati mezi Martinicemi v Krkonoších a Roztokami u Jilemnice, vlaky už ale znovu jezdí. Silničáři doporučují zvýšenou opatrností, stále fouká vítr, který může zejména v otevřených místech vytvářet na silnicích sněhové jazyky a v horách závěje.

V Libereckém kraji zůstává pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřena silnice I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska, autobusy a osobní auta tudy projedou.