Usměvavá Monika slouží u dělostřelecké baterie. Nebojí se výzev ani překážek

Moniko, zvolila jste si službu v armádě. Proč?

Pár přátel kolem mě bylo v armádě a já hledala práci, kde není každý den stereotypní. Tak jsem si zjistila bližší informace a pustila se do toho. V soukromém životě odmala dělám požární sport. Jsem vedoucí mladých hasičů, které trénuji, a s holkami běháme západočeskou ligu. Takže armáda pro mě nebyl zase až tak krok do neznáma. Spojení rychlosti a obratnosti, drilu a nebát se překážek, výšek ani ohně mi pomohly k tomu stát se vojákem.

Takže od překonávání překážek a strachu k armádě. Naplňuje vás to rozhodnutí?

Ráda určitě jsem, bylo to správné rozhodnutí. Každé zaměstnání má své klady i zápory a občas je člověk nespokojený. Jak se říká, všude je chleba o dvou kůrkách. Ale ta práce mě naplňuje. Také mě baví vést podřízené a starat se o ně. Líbí se mi pracovní doba, jelikož mi nabízí volné víkendy a každodenní pravidelnost. Někomu naopak vyhovují směny, které jim nabízí strážní služba. Někdy je samozřejmě večerní pracovní program, ale to je zase vykompenzované jinak.