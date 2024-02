KOMENTÁŘ: Traktory do centra každý týden, prosím!

„Doprava v Praze může být vinou blokace zemědělců ochromená do pozdních nočních hodin, do města raději vůbec nejezděte!“ O víkendu pražský magistrát varoval ústy svého pirátského dopravního náměstka Zdeňka Hřiba všechny motoristy – a setkalo se to opravdu s nevídaným úspěchem. Pondělí? Prázdno. Praha byla nejprůjezdnější cca od finále v Naganu 1998. Nemohli by ti zemědělci takhle „blokovat“ hlavní město každé pondělí? V pražském provozu, jehož jsem každodenní vystresovaný účastník, nepamatuji hezčí začátek týdne.