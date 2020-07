Virus přinesl více těžkých nádorů. Lidé k lékaři chodí kvůli koronaviru pozdě

, aktualizováno

To, na co lékaři na jaře upozorňovali, se bohužel stalo skutečností. Lidé se báli kvůli obavě z nákazy koronavirem chodit do nemocnice či s „banálními“ potížemi nechtěli obtěžovat. Teď už jim ale v některých případech medicína neumí pomoci. Začínají si toho všímat třeba plicní lékaři u rakoviny plic.