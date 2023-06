Škodu po pádu výtahu mohou vymáhat i u zraněných, klíčový bude verdikt policie

Jen několik málo sekund stačilo na to, aby si třináct lidí z nedělní návštěvy Fakultní nemocnice Bulovka odneslo nechtěný zážitek na celý život. Celou událost odstartoval nástup lidí do výtahu v jedné z tamních budov, kde sídlí oddělení ORL a neurologie.

Výtah se s lidmi následně propadl ve výtahové šachtě. Podle všeho se do kabiny vtěsnalo dvakrát více lidí, než byl povolený limit. Celou záležitost nyní prošetřují kriminalisté, zabývat se jí bude pravděpodobně i pojišťovna.

Mluvčí pražské policie Jan Rybanský sdělil, že kriminalisté případ prověřují pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, za což hrozí až dva roky vězení, případně zákaz činnosti. Policisté chtějí také postupně vyslechnout všechny lidi, kteří ve výtahu v době události cestovali.

O výsledky šetření policie se bude zajímat i pojišťovna. „Tu, která to bude řešit jako pojistnou událost svého klienta, bude nejvíce zajímat příčina toho pádu. Podle příčiny pak bude stanovena něčí odpovědnost. Určitě tedy půjde o odpovědnostní typ pojištění. Koho konkrétně, to ale musí zjistit vyšetřování,“ řekl MF DNES mluvčí pojišťovny Slavia Václav Bálek.

Hlavní město bude podle mluvčího Víta Hofmana v této kauze vystupovat jako poškozená strana, jelikož vlastní budovy, která má nemocnice v pronájmu. Pokud se prokáže, že za pád kabiny výtahu mohou sami cestující, může po nich vlastník, tedy Praha, vymáhat škodu.

„Zranění sice škodu můžou uplatňovat, ale bylo-li ve výtahu jasně uvedeno, kolik osob uveze, a zranění to ignorovali, dopustili se hrubého porušení bezpečnosti. V tuto chvíli lze škodu otočit a naopak vlastník může po lidech z výtahu požadovat úhradu škody za zničený výtah. Je to trochu drsné, ale právně je to možné,“ sdělila MF DNES odbornice na majetkové pojištění z České asociace pojišťoven Lenka Slabejová.

Pokud by se vlastník výtahu rozhodl škodu zaplatit ze svého pojištění, může daná pojišťovna škodu od lidí taktéž vymáhat.