Nechápu, jak se tam vešli, byli nezodpovědní, říká technik o pádu výtahu

Mluvčí pražské policie Jan Rybanský řekl, že výtah spadl z druhého patra. Na místo dorazil servisní technik, kriminalisté i policisté místního oddělení. Případ prověřují jako možné obecné ohrožení z nedbalosti. „Postupně vyslechneme lidi, kteří ve výtahu cestovali,“ dodal policejní mluvčí.

Mluvčí hasičů Daniel Fík sdělil, že jedna z pravděpodobných možností je překročení maximální nosnosti. „Výtah byl určen pro šest lidí a ve chvíli jeho zřícení v něm bylo lidí třináct,“ řekl mluvčí.

S tímto důvodem souhlasí i servisní technik Pavel z Prahy, který si nepřál být uveden celým jménem. Výtahy nejen servisuje, ale provádní i jejich modernizace.

Hasiči Praha @HasiciPraha V době pádu bylo ve výtahu celkem 13 osob, a to i přes maximální kapacitu 6 osob. Další souvislosti vyšetřuje @PolicieCZ. https://t.co/9US3UoI1kU oblíbit odpovědět

„Výtah se rozhodně nezřítil, ale spíš proklouznul. Hlavním důvodem je bezesporu přetížení. Já ani nedokážu pochopit, jak se tam ten počet lidí vůbec vešel. Lidé nepřemýšlí. Pak můžete mít sebelepší zabezpečení a pozbývá účinnosti, když se střetává s lidskou hloupostí,“ říká technik výtahů Pavel z Prahy.

Lanové výtahy, označované také jako trakční, mají kabinu zavěšenou na soustavě lan. Tažení kabiny vedené mezi vodítky zajišťuje přenos síly na lana přes trakční kotouč výtahového stroje, přičemž pohyb kabiny je ulehčován vyvažovacím závažím. Právě zmíněný kotouč mohl být podle Pavla načatý.

„Servisák při kontrole vidí stav, ale i odhadne, jestli je už potřeba výměny, nebo ne. Tedy, jestli je ozubení už vydřené, nebo vydrží, protože ta lana jsou poměrně tvrdá a samozřejmě materiál degradují. To pořád ale znamená, že se počítá s úměrným zatížením výtahu. Ne násobným přetížením. Váha cestujícího se počítá pětasedmdesát kilogramů. To vychází i z podlahové plochy výtahu,“ dodává.

Přetížení nemusí výstraha signalizovat

Podle něj by nepomohlo sebelepší zabezpečovací zařízení, pokud se uživatelé výtahu nechovají podle pokynů uvedených na tabulce, která uvádí nejen kapacitu v kilogramech, která je podstatná, ale i počtu cestujících.

„Neznám konkrétní model výtahu, ale z praxe to funguje tak, že je zde čidlo, které hlídá zatížení. Pokud je přetížen, výtah píská, dokud někdo nevystoupí a neodlehčí mu. Není to ale podmínkou. Není to vždy a všude a starší nemocniční výtah nemusel tuto signalizaci mít. Pak je ukazatelem jednoznačně počet lidí, který tam není pro legraci, ale z podstatných důvodů,“ říká zkušený technik.

„Ti lidi měli štěstí, protože i přes starší konstrukce jde o bezpečná zařízení. Nepředstavujte si filmový pád výtahu, ale spíš jeho sklouznutí po třecích plochách, to výrazně brzdí pád. Kdyby tomu tak nebylo, následky budou tragické pro celou posádku výtahu. Došlo by ke zborcení kabiny,“ dodává na závěr.