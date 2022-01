Po 15 letech je k vidění Dalimilova kronika. Jen na víkend, říká mluvčí

Co bude vystavené na výstavě Kniha a závoj?

Celkem bude v Zrcadlové kapli 18 rukopisů a starých tisků. Těmi nejvzácnějšími budou Velislavova bible a latinský zlomek Dalimilovy kroniky.

Proč jsou rukopisy vystaveny na tak krátkou dobu?

Protože se jedná o to nejvzácnější, co v Národní knihovně máme. Navíc tyto knihy musí mít stálé prostředí, co se týče světla, teploty, vlhkosti, aby rukopisy vydržely co nejdéle. Toto prostředí, byť jsou v klimatizovaných vitrínách, pro ně není tolik vhodné, jako to, které mají v trezorech, kde jsou běžně uloženy.

Jak často se tyto rukopisy vystavují?

Často ne. Latinský zlomek Dalimilovy kroniky byl naposledy vystaven před téměř deseti nebo patnácti lety. Takže opravdu velmi výjimečně.

Jak jsou tato díla spojena s Ludmilinou osobností?

Ve všech vystavených dílech se Svatá Ludmila objevuje v různých kontextech. Výstava ukazuje, jak se na ni nahlíželo nebo jak ji představuje Velislavova bible či Dalimilova kronika. Celou spojovací linkou všech vystavených rukopisů a starých tisků je právě výskyt svaté Ludmily.

Kdy a kde se tedy bude výstava odehrávat?

Výstava v Zrcadlové kapli je od pátku do neděle, vždy od desíti do 18 hodin. Zároveň bude otevřena i výstava v galerii Klementinum, kde máme vystaveno dalších 39 originálů, které nejsou tolik vzácné, ale i ty mají velkou hodnotu. Tato výstava probíhá až do 30. ledna.