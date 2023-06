Jsem schopen dál fungovat a nevím, že by se chystalo mé odvolání, řekl Řehka

„Vymyslela si to média?“ ptal se ministryně obrany současný šéf výboru pro obranu Metnar.

„Dnes jsme zahajovali úžasnou konferenci,“ opáčila mu ministryně s tím, že to je věc, o kterou by se měl výbor pro obranu zajímat.

Na konferenci „Naše bezpečnost není samozřejmost“ děkovala veřejně Řehkovi, že udělal revizi toho, co všechno může Česko poslat na Ukrajinu napadenou Ruskem, abychom zároveň nesnížili vlastní bezpečnost. Tato forma pomoci bude pokračovat, řekla Černochová.

„Nevím o to, že by se chystalo mé odvolání. Nikdy jsem neměl s ministryní obrany střet, konflikt ve strategických věcech,“ řekl poslancům Řehka. „Tam, kde jsem měl a mám nějaký běžný pracovní spor, tak to řeším s ministryní obrany,“ dodal náčelník generálního štábu Armády ČR.

„Měl jsem v některých věcech lehce jiný návrh,“ připustil Řehka, že se s Černochovou lišili v otázce jmenování některých generálů, které ovšem navrhuje vláda.

„Jsem schopen dál fungovat, hodlám pokračovat v započaté práci,“ ujistil poslance výboru pro obranu náčelník generálního štábu Řehka.