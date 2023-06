Po svědkovi hodil dlažební kostkou, dostal 12 let. Soud projedná jeho odvolání

Incident se stal v květnu 2021, přičemž Přikryl na soudní jednání přinesl žulovou dlažební kostku. Tu následně hodil po svědkovi, který podle svých slov periferně zaznamenal pohyb a instinktivně se přikrčil.

Přikryl byl původně stíhán za pokus těžkého ublížení na zdraví, výtržnictví a poškození cizí věci. Kostka totiž podle obžaloby svědka zasáhla a poté narazila do dřevěného obložení na zdi, kde udělala díru.

Státní zástupkyně Taťána Prici ale pak požádala o překvalifikaci činu na pokus o vraždu, čemuž soud vyhověl.

„Obžalovaný si čin promyslel, kámen (dlažební kostku) si přinesl a viděli jsme na videu, jak relativně klidně vstal a razantně ho hodil. Mohlo dojít k pohmoždění mozku pana poškozeného a tím mohl být ohrožen na životě. Obžalovaný věděl, že takový následek může způsobit a byl k takovému následku lhostejný,“ zdůvodnil v únoru předseda senátu Městského soudu v Praze Kamil Vacík.

Přikryl má také uhradit škodu na dřevěném obložení ve výši kolem 30 tisíc korun. Odsouzený muž ale trvá na tom, že nikoho nechtěl zranit ani zabít. Kostku prý chtěl hodit na stůl soudkyni, která podle něj vedla jednání tristním způsobem.

„Během hlavního líčení jsem dostal nějaký záchvat. V hlavě jsem měl hlasy. Je to šílený svazující pocit, nedá se tomu odolat, člověk to musí vykonat. Došlo k tomu hodu. Hod měl poškodit prkýnko na stěně. Je nesmysl, že bych zasáhl svědka. Je to pro mě sice naprosto nemorální člověk, ale neměl žádnou modřinu ani bouli. Klasicky simuloval,“ prohlásil při únorovém jednání Přikryl.