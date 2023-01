Byl to záchvat, hájí se muž, který po svědkovi u soudu hodil dlažební kostku

Incident se odehrál v jednací síni Justičního areálu na pražských Míčánkách. Soud tehdy řešil obžalobu Přikryla kvůli údajné výtržnosti v Tesku, při které zasahovala tamní ochranka. Když jako svědek vypovídal poškozený pracovník ostrahy, Přikryl po něm podle spisu hodil dlažební kostku.

„Nejprve ze své příruční tašky vytáhl žulovou dlažební kostku tvaru kvádru o rozměrech 60 x 55 x 50 milimetrů a váze 445 gramů, kterou si na jednání přinesl, poté se postavil z místa pro obžalované a pravou rukou, v úmyslu způsobit těžkou újmu, prudce hodil žulovou dlažební kostku směrem na hlavu poškozeného, který byl v tu dobu vyslýchán jako svědek a stál u řečnického pultu ve vzdálenosti 3,33 metru,“ citovala z obžaloby státní zástupkyně Taťána Prici.

Kostka svědka zasáhla do týla, ale vážněji ho nezranila. Poté narazila do stěny a udělala díru v dřevěném obložení. Škodu soud vyčíslil na 30 tisíc korun.

Kvůli útoku je nyní Přikryl obžalovaný z toho, že se pokusil způsobit těžkou újmu na zdraví svědkovi, dále z výtržnictví a poškození cizí věci. Hrozí mu až dvanáct let vězení.

V přípravném řízení muž uvedl, že ho rozhořčila svědkova výpověď. U soudu nyní doplnil, že kostku vzal na ulici a přinesl ji na soud proto, aby ji hodil na stůl předsedkyni senátu, která podle něj vedla hlavní líčení „naprosto tristním způsobem“. Pak prý uslyšel v hlavě hlasy a kostku hodil proti stěně.

„Během hlavního líčení jsem dostal nějaký záchvat. V hlavě jsem měl hlasy. Je to šílený svazující pocit, nedá se tomu odolat, člověk to musí vykonat. Došlo k tomu hodu. Hod měl poškodit prkýnko na stěně. Je nesmysl, že bych zasáhl svědka. Je to pro mě sice naprosto nemorální člověk, ale neměl žádnou modřinu ani bouli. Klasicky simuloval,“ hájí se Přikryl.

S poškozeným pracovníkem ostrahy Teska měl u stejného soudu incident už dříve. Tehdy mu Přikryl chrstnul na chodbě do obličeje z kelímku moč.

Obžalovaný bývalý advokát dnes u soudu také řekl, že po propuštění z vazby donesl do justiční budovy na Míčánkách „experimentálním způsobem“ dlažební kostku znovu. „Pronesl jsem ji dovnitř a nechal jsem ji na podatelně s průvodním dopisem paní předsedkyni senátu,“ prohlásil.

20. července 2022

Soud plánuje v průběhu dnešního odpoledne a středy vyslechnout svědky a znalce. Pak by mohl vynést rozsudek.

Bývalý redaktor České televize a mluvčí České advokátní komory Tomáš Přikryl se podle svých slov v posledních letech živí výhradně žebravým způsobem života a nemá žádný majetek. Někdejší advokát se dostal po roce 2010 do konfliktu se zákonem, byl odsouzen a opakovaně skončil ve vězení. Uvádí, že se potýká se silnými depresemi a potřebuje se léčit.

Aktuálně má z rozhodnutí soudu nařízenou ústavní léčbu a je hospitalizován v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Podle znaleckého posudku však v době, kdy u soudu hodil dlažební kostkou, nepříčetný nebyl. Přikryl s tím nesouhlasí.