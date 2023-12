Otce s dcerou zabil brutální vrah kousek od domu. Byli z bezproblémové rodiny

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Dvaatřicetiletý David dal svou dvouměsíční dceru Alenku do kočárku a vyrazil od svého domu na okraji Klánovic do tamního lesa. Byl pátek, před třetí odpoledne. Ušel jen pár set metrů od bydliště, když se stala ohromná tragédie. Jednou ranou do hlavy jeho a jednou ranou do břicha i jeho dvouměsíční dcerku v kočárku někdo zabil. A zmizel.