Ministryně Černochová nestihla návštěvu ukrajinského prezidenta. Je na dovolené

Cesta Zelenského do Prahy, kterou provázela přísná bezpečnostní opatření, byla až do poslední chvíle utajovaná a pro některé resorty překvapivá. Podle informací MF DNES o příjezdu ukrajinské hlavy státu nevědělo ani ministerstvo obrany, což dokládá fakt, že šéfka resortu Jana Černochová (ODS) odjela na dovolenou a programu Zelenského v Česku se tak nezúčastní.

„Paní ministryně je tento týden mimo dosah,“ potvrdil v pátek MF DNES mluvčí ministerstva Jiří Táborský, čímž vyloučil, že by se jednalo pouze o součást bezpečnostních opatření, jak návštěvu Zelenského udržet v tajnosti do poslední chvíle.

Je nasnadě, že ministryně Černochová, která patří k předním zastáncům a podporovatelům Ukrajiny v boji s ruským agresorem, by si návštěvu ukrajinského prezidenta nenechala ujít, tedy pokud by o ní měla jakoukoli informaci. Navíc nic nenaznačuje tomu, že by plány přehodnotila – tedy že by měla svou dovolenou přerušit a případně se s ukrajinským prezidentem narychlo setkat.

Další dodávky zbraní

I přes nepřítomnost ministryně obrany se však Česká republika dohodla s Ukrajinou na další vlně pomoci. Praha daruje Kyjevu další útočné helikoptéry, statisíce kusů velkorážní munice a pomůže s výcvikem pilotů na stíhačky F-16. Pošle i simulátory, které umožní výcvik i přímo na Ukrajině.

Náměstek ministryně obrany František Šulc a ukrajinský ministr pro strategická odvětví průmyslu Oleksandr Kamyšin podepsali ještě před tiskovou konferencí na Úřadu vlády memorandum o porozumění.

