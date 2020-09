Lidé považují volbu prezidenta za důležitější než do Sněmovny, říká průzkum

13:39

Jako nejdůležitější volby lidé v Česku vnímají volbu prezidenta. Jen o něco menší význam přisuzují volbám do obecních zastupitelstev a do Poslanecké sněmovny. Další se v důležitosti umístily krajské volby, za kterými s větším odstupem následují evropské a senátní volby. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu agentury STEM.